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İçişleri’nden evlenme başvurularında yeni düzenleme
İçişleri Bakanlığı evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı.
Güncel 29.12.2020, 10:58
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