İçişleri Bakanlığından evlenme başvurularına yeni düzenleme

İçişleri Bakanlığı evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat etme zorunluluğunu kaldırdı. Yeni düzenleme ile artık yerleşim yeri ve adres şartı aranmaksızın başvurular herhangi bir evlendirme memurluğuna yapılabilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzası Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 81 İl Valiliğine “Evlendirme İşlemleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede evlenme işlemlerinin, çiftlerden birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu tarafından yürütüldüğü, bu durumun yerleşim yeri adresi farklı il veya ilçelerde bulunan vatandaşlar açısından zorluklar yaşanmasına ve gerçeğe aykırı adres beyanında bulunulmasına neden olduğu ifade edildi.

81 ile gönderilen genelgede yeni düzenlemenin detayları şu şekilde:

Artık kadın veya erkeğin evlenme müracaatları, birinin oturduğu yerdeki evlendirme memurluğu sınırlarına bağlı olarak gerçekleşmeyecek. Evlenmek isteyen çiftler yerleşim yeri ve diğer adres şartı aranmaksızın evlenme müracaatlarını herhangi bir evlendirme memurluğuna (Muhtarlıklara yapılan evlendirme başvuruları hariç olmak üzere) yapılabilecek.

Evlenme başvuru işlemlerinin herhangi bir evlendirme memurluğu tarafından yürütülmesi düzenlemesiyle hem bürokrasi hem de hizmet sunum süreçleri kolaylaştırılırken, vatandaşın yükü de azaltmış olacak.

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