İçişleri Bakanlığı’ndan çiçekçilerle ilgili karar

İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak tam kapanmayla ilgili en çok sorulan sorulara ve cevaplarına yer verildi. Bu konular arasında en çok merak edilenler arasında ise çiçekçilerle ilgili yapılan açıklama yer alıyor. Peki, Anneler Günü’nde çiçekçi dükkanları açık olacak mı? Anneler Günü'nde çiçekçiler açık mı?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sürecine ilişkin yayımlanan genelge konusunda sıkça sorulan soruları yanıtladı.

ANNELER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, KAPALI MI? HANGİ SAATLER ARASI?

İçişleri Bakanlığının internet sitesindeki yanıtlara göre; "Çiçek satışı yapan iş yerleri, Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek ve vatandaşlarımız ikametlerine en yakın çiçekçiye giderek alışveriş yapabileceklerdir. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebileceklerdir"

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü 9 Mayıs 2021 günü kutlanacak.