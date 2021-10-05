İçişleri Bakanlığı'ndan siber zorbalığa karşı uyarı mesajı

İçişleri Bakanlığı, siber zorbalığa karşı vatandaşları SMS ile bilgilendirdi. Bakanlık, bugün öğleden sonra gönderdiği SMS ile vatandaşları yurt dışı kaynaklı tehdit ve şantajlara karşı uyardı. Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit ve şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz. T.C. İçişleri Bakanlığı.”