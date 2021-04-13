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İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarla ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan "Kontrollü Normalleşme Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne yeme-içme yerleriyle ilgili ekleme yapıldı.

Güncel 13.04.2021, 13:05
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İçişleri Bakanlığı'ndan kafe ve restoranlarla ilgili yeni açıklama

İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunan "Kontrollü Normalleşme Süreci ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular" bölümüne, vatandaşlardan gelen yeni sorular üzerine ekleme yapıldı.

Ramazan ayı boyunca yeme-içme yerlerinde masada müşteri kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin soru üzerine yapılan eklemede, şu ifadelere yer verildi:

"Son Kabine Toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine Toplantısı sonrasında yayımlanacak genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan'ın ilk günü olan 13 Nisan 2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir."

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