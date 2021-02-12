İçişleri Bakanlığı'ndan genelge! İzin belgesi istenmeyecek...

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.

BU HAFTASONU SEYAHATLERDE YOĞUNLUK OLABİLİR

Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

TOPLU TAŞIMADA GEÇERLİ DEĞİL

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.

KİMLİK KARTI İBRAZ EDİLECEK

Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.