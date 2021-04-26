Tam kapanma kararının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, 17 günlük tam kapanma sürecine geçildiği bildirildi. Erdoğan, tam kapanma sürecindeki kısıtlamaların önemli olanlarını kamuoyuna duyurdu. Kısıtlamaların tamamı ise İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi ile paylaşılacak. Hâl böyle olunca, İçişleri Bakanlığı genelgesi ne zaman yayınlanacak sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, 26 Nisan İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesi hakkında merak edilenler...

TAM KAPANMA KONULU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYINLANDI MI?

İçişleri Bakanlığı, 17 günlük kapanma ile ilgili bir genelge henüz yayımlamadı. Ancak, kabine kararları ışığında tam kapanma detayları şöyle;

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe gününden itibaren 17 günlük tam kapanmanın başlayacağını açıkladı. Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor."

Vaka sayımızı 5 binin altına indirmeliyiz. Hedeflediğimiz rahatlamayı sağlamak için biraz daha fedakarlık yapmamız gerekiyor.

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır.

Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."