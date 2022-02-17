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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun dayısı Ali İhsan Reis (85) yaşamını yitirdi.
Güncel 17.02.2022, 16:11 17.02.2022, 16:13
Samsun’da yaşayan ve bir süredir kronik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dayısı Ali İhsan Reis, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.
Ali İhsan Reis
Reis’in cenazesi, yarın Bafra ilçesi Darboğaz Camisi’nde öğlen vakti kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecek.