İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU YUSUFELİ’NDE
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberindeki heyetle birlikte Yusufeli’ne gelerek incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberindeki heyetle birlikte Yusufeli Erzurum karayolu ve Yusufeli Barajı şantiye alanında 12 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde meydana gelen sel/heyelan bölgesinde incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında Vali Yılmaz Doruk’tan bilgi aldı.
İncelemeler esnasında Bakan Süleyman Soylu ’ya Vali Yılmaz Doruk’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ve protokol üyeleri katıldı.
Baraj şantiye sahasında incelemelerde bulunan Bakan Soylu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada "geçmiş olsun" temennisinde bulundu. Bakan Soylu, afetin yaşandığı Yusufeli Barajı şantiyesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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