İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulları 2019-2020 Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, corona virüsü tedbirlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, “Bu gece saat 00.00’dan itibaren 81 vilayette kafeterya, restoran gibi yerlerde hem canlı müzik, hem de kasetten müzik olmayacak. Genelgeyi valiliklere gönderdik. Derhal uygulanmaya başlayacak” ifadelerini kullandı.

Soylu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için.

* İş yerlerimiz kapandı, insanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı, onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, otobüste ayakta yolcu almak yasak.

* Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna hala devam edildiğini görüyoruz.

* Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir kuralları ortaya koyup bu konuda da güvenlik görevlilerimiz gerekli adımları atacaklardır.

* Açık alanların tamamında, toplu taşımalarda artık maske istisnası söz konusu değildir.

* Genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Tüm tedbirler, maskesiz herkese ceza yazılması gerektiğini ifade ettik.

* Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak için tedbir almak zorundayız.