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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ''Angelina Jolie'' çıkışı

İçişleri Bakanı Soylu'dan ''Angelina Jolie'' çıkışı

Güncel 01.11.2021, 13:35
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan ''Angelina Jolie'' çıkışı

İçişleri Bakanı Soylu, dünyanın birçok yerine yardım eli uzattıklarını belirterek, ''Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık. Her tarafta İdlib’inden, dünyanın birçok mazlum bölgesine kadar uzanan güçlü bir Türkiye fotoğrafını ortaya koyduk'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam'da 'AFAD İl Müdürleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Şu sosyal medya denilen, sağa sola evrilebilecek hadiseyle, üzülerek ifade ediyorum ki; dedikodu, yalan dezerformasyonla bunu bozmaya çalışanlar var mı? Var.

İlk insandan bugüne kadar hiçbir gerçeğin üzeri örtülmez. Biz iyi ve işimizi yapmakla mükellefiz. Kim ne yalan söylerse söylesin, bilmenizi istiyorum ki sonuç alamaz. Onun için burada hem işinizle meşgul oldunuz bu dönemde… Bangladeş’ten Yemen’e kadar dünyanın birçok yerine elimizi uzattık, oralara destek olduk, insanlığa sahip çıktık. Birileri gibi Angelina Jolie fotoğrafı gibi sadece ‘-mış gibi yapıyor’ olmadık. Her tarafta İdlib’inden, dünyanın birçok mazlum bölgesine kadar uzanan güçlü bir Türkiye fotoğrafını ortaya koyduk.

Pandemiyi dünyayla beraber yaşadık. 1980-1999 arasında dünyada 4212 afet olayı meydana gelmiştir. 1. 19 milyon kayıp olmuş, afetlerden etkilenen insan sayısı 3.25 milyon. 2000-2019 arasında 7348 afet olmuş, can kaybı sayısı 1.23 milyon. Afet riski yüksek bir coğrafyada başarılı sonuçlar almaya çalışıyoruz. Elbette ki hala bir Japonya değiliz, eksiklerimiz var. 

Afet yönetimi demek organizasyon gücü ve maddi güç demektir. Kurtarma ekipmanı ve insan kaynağı demektir aynı zamanda. AFAD'ın son 2 yılda programına aldığı, afetten etkilenip yeniden yaptığı konut sayısı 38 bin 574'tür. Sadece son 2 yıl ve bir başlıkta yaptığımız yatırımlar. Afetlerde bir umutsuzluk anlayışını hep birlikte devletimizin yüksek müdahale gücüyle bu anlayışı silmiş olmamızdır. 

TARİHİMİZDE İLK KEZ İL AFET RİSKLERİNİ AZALTMA PLANINI HAZIRLADIK

Her afette de birbirine benzer ama bazen de birbirinden farklı çözümler üretmeliyiz. Afetin cinsi, coğraki konmuna göre, coğrafi yayılımına göre yeni modeller oluşturmamız da AFAD kurumunun tecrübesinden... Afet yönetimini bir kurum çatısı altında kurguladık. 3 ana çatının altında alt planlar, ekipler kurduk. İl Afet Risk Azaltma Planları'na başladık. İlkini Kahramanmaraş'ta kamuoyumuza açıkladık. Tarihimizde ilk kez il afet risklerini azaltma planını hazırladık. Şu anda pandemiye rağmen 81 ilin İstanbul hariç 80'inde de yıl sonu gelmeden il afet azaltma planlarımızı tamamladık. Sadece İstanbul'un planı çalışılmaya devam ediyor. İnşallah Aralık sonu gibi onu da bitireceğiz. 

Afet yönetiminde emniyet, Jandarmayla, valiliklerle beraber çalışıyorsunuz. Herkesin kendine ait alanı var. Bu noktada dernekler ve STK'lar çok ciddi kapasite üretiyor. Uyum içinde çalışmak önemliydi. Hep birlikte bunu başarmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 14 kurum akredite edilmiştir. Son 2 yıldaki tüm afetlerde İçişleri Bakanı olarak bunun sonuca ulaşmasını sahada bizzat müşahade ettik. Toplumumuzun afet bilincini yükseltmek adına da önemli adımlar attık. 

Afet bilgisi eşittir hayat bilgisi dedik. 2021 yılını afetlere hazırlık yılı ilan ettik. Yıl sonuna kadar da 51 milyon vatandaşımıza ulaşmayı amaçladık. Şu ana kadar 42 milyon 534 bin 328 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi, 15 bin personele afet farkındalık eğitmen eğitimi verdik. 41 bin 794 muhtar, 100 bin aza, 22 bin bekçi, 139 bin dernek üyesi gibi farklı gruplara eğitim verdik.

YENİ HEDEF

Önümüzdeki yıl burada yeni bir hedef veriyoruz. Tüm üniversitelerde öğrencilerimiz ve tüm okullarda anaokuldan başlayıp MEB ile tüm öğrencilere ulaşabileceğimiz bir afet eğitimini hep birlikte tamamlayalım. Önümüzdeki yılı yine bu eğitimin tamamlanması açısından bir materyal eğitimine dönüştürmeliyiz. 

SAKIN BUNLARI İHMAL ETMEYİN

Afet sonrası sisteme birbiri ile entegre ederek en az hatanın yapıldığı bir anlayışa doğru sistemimizi evirmeye çalışıyoruz. İl Risk Azaltma Planlarını mutlaka başucu kitabı haline getirin. Acil Toplanma Alanları'nın afişlerinin, panolarının mutlaka güncel tutulması lazım. Sakın bunları ihmal etmeyin.  Bir başka konu iklim değişiklikleri ile ilgilidir. Tedbir almak, hiç bir boşluk bırakmamak lazım. Kampanya ve yeni gelişmeleri duyurmak lazım. AFAD yeni mobil uygulamamızı çok kısa sürede devreye alıyoruz. Şu anda bir takım kendi içimizdeki denemeleri yapılıyor. Bu uygulamanın çalışan her cep telefonunda bulunmasını istiyoruz. 

AFAD başkanlığımızın kapasitesi ne olursa olsun bizi koruyacak en önemli tedbir yıkılmayan binalardır. İnşallah kentsel dönüşüm çabalarında atacağımız adımlarla bunun sağlanacağına inanıyoruz. İmzalar, onaylar makamlarda beklemesin. Faylarda hareketlilik olduğu kesin. Elbette ki kentsel dönüşüm buradan başka bir şey elde edebilir miyim değil, kenti sağlama alma stratejisidir. İşe bu açıdan bakmak lazım. 

12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde Düzce'de AFAD mobil uygulamamızı başlatmış olacağız. 

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