İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu akşam Habertürk'te gündeme dair soruları yanıtlayacak

Habertürk TV, Soylu'nun bu akşam saat 21.00'de Kübra Par'ın programına katılarak, canlı yayında gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayacağını duyurdu.

Nagehan Alçı yok, Merdan Yanardağ var!

Sedat Peker'in açıklamaları gündemdeki sıcaklığını korurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu akşam Habertürk'te gazetecilerin karşısına çıkıyor... Bakan Soylu'nun açıklamalar yapacağı bu kritik yayın saat 21.00'da başlayacak.

Bakan Soylu, Türkiye'nin suç örgütleri ile mücadelesi ve son yapılan operasyonlarla ilgili gelişmeleri aktaracak. Soylu, terörle mücadele kapsamında yapılan son operasyonlardaki başarıları değerlendirecek.

Öte yandan Bakan Soylu'nun Sedat Peker'in iddialarına ilişkin sorulara da yanıt vermesi bekleniyor.



NAGEHAN ALÇI YOK!

Bu akşam saat 21.00'da başlayacak yayında İçişleri Bakanı Soylu'ya soru yöneltecek gazeteciler de dikkat çekici...



Habertürk'ten yapılan açıklamaya göre, özel yayında gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Mehmet Akif Ersoy ve Veysi Ateş yer alacak.



Diğer yandan, Soylu'ya soru yöneltecek gazeteciler kadar, listede yer almayan bir isim de gözlerden kaçmadı. Son dönemde eşi Rasim Ozan Kütahyalı ile birlikte AK Parti'ye muhalif cepheye geçen Habertürk yazarı Nagehan Alçı programda yer almayacak.



Bilindiği gibi Nagehan Alçı daha önce siyasetçilerle gerçekleştirilen benzer yayınlarda, soru yönelten gazeteciler arasında yer almıştı.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarında ve duraklarında yoğunluk yaşandı. Sabah işe gidiş saatinde yaşanan yoğunluk nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü. Vatandaşlar, "İnsanların haline bakın. Burası her gün böyle. Bu şartlar altında virüsü yenemeyiz. Her gün bir sürü insan ölüyor" diyerek isyan etti.