İçişleri Bakanı Soylu Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu'nun kamuoyuna duyurulması programında konuştu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Kimini plastik kelepçelerle bağladılar, denizin ortasına bıraktılar, kiminin üzerine benzin döktüler. Bunlardan birini biz yapmış olsaydık, bizi çarmıha gererlerdi. 3 kuruş parayla beraber her şeyi çözebileceğini, Türkiye'yi bir Göçmen deposu haline getirebileceğini.

Bu geri itmeleri niçin gerçekleştiriyor. Biz onlarla bir mutabakat yaptık. Dedik ki sizin tarafınıza geçerlerse Türkiye'ye gönderebilirsiniz. Ancak kayıt tutacaksınız, tutmadılar. İlticaya başvuranları varsa gönderemezsiniz, siz değerlendireceksiniz. 3746 kişiyi tespit edebildiler 2016, 2017,2018'de, 2019, 2020'de

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 700 BİN SURİYELİ VAR"

Ne zaman insanlık dışı davranışlar başladı. Yunanistan'daki muhatabımıza dedim ki sizin gönderdiklerinizi almayız. 1.5 yıldır kimseyi almıyoruz toplam sayısı 1500 civarında. Oraya başvuranların kayıtlarını almıyorlar. Çözümü insanları iterek, öldürerek bulmuşlar. Batı neden susuyor. Eğer oradan geçerlerse Batıya gelme imkanları olabilir diye.

Şu anda Türkiye'de 3 milyon 700 bin Suriyeli var. 321 bin uluslararası korumaya başvuran var. 4 milyon 100 bin civarında uluslararası korumaya başvurmuş, Türkiye'ye gelmiş insan var. Senin 1500'ün gelse ne olur, gelmese ne olur.

'BİZ İNSANLIK, HAK, HUKUK TARAFINDAYIZ'

Türkiye 2011 yılının başından beri bir göç politikasıyla sorumluluğu, insani değerleri bilen bu çabalarını devam ettirmektedir. İngiltere'ye 28 bin kaçak göçmen geldi sandallarla. Onlarca gündür her gün defalarca açıklamalar yapıyorlar. Dün gönderecekleri kişileri de AİHM engelledi.

362 bin insanı biz insanlığa uygun şekilde gönderdik. Yunanistan bunu yapabilir. Avrupa, Yunanistan'ı bunu yapmaya devam edebilir.

Biz bu kavgada insanlık, hak, hukuk tarafındayız.