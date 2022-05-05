İçişleri Bakanı Soylu'dan TGRT Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar (canlı)

BAKAN SOYLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

1 TEMMUZ İTİBARİYLE HIZ LİMİTİ ARTTIRILIYOR

1 temmuz itibari ile çalışmalar hazırlıyoruz. Standartların ilgili yollarda bunu karşılayabileceğini duyurdu. Hız limitlerini biraz daha arttıracağız. 120 km ve otobanlarda 132 km olan hızlar arttırılacak. Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul İzmir Otoyolu ve Ankara- Niğde otoyolu bu seviyeleri kaldırabilecek seviyede.

ALINAN TEDBİRLER SAYESİNDE TRAFİK KAZALARI AZALDI!

Her yüz ölümden 22'si yaya. Ölümlü kazalar yüzde 61 oranında azaldı.

"Şu anda Amanos Dağları'nda 1 terörist ya var, ya yok. Onu da arıyoruz.”

MÜLTECİLER KONUSU

Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye iç savaşını mı biz başlattık? İnsanlar İç savaş varsa,vekalet savaşı varsa eğer yoksulluk varsa,eğer bir yandan eğitime,gıdaya,suya,sağlığa erişemiyorlarsa bu insanlar ne yapacak ve nasıl bir hayat orda tanzim edecekler. İnsaları vekalet savaşlarının içine düşürmüşsünüz. Yerin altını sömürmüşmüsünüz yerin üstünde sadece bir beden olarak bırakmışsınız. El altından buradaki büyükelçiliklerinden operasyon hazırlayanlar var. Kim kimin adamı, hepsini çözdük. Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü?

PROVOKASYONLARIN SEBEBİ 2023 SEÇİMLERİ

2019 yılında bu durumu kullanan siyasi partiler bazı belediyeleri kazandı. Göçmenler konusunda ne yaptılar? Şimdi unuttular. 2023 seçimleri geldi. AK Parti ve Cumhur İttifakını zora düşürecek şeyler söyleyerek bir pozitif katkı kullanmadan 'Göndereceğiz' diye söylemlerde bulunuyor. Hadi Halep'e gönderde göreyim. Herkes canından korkuyor. Orada büyük bir demokratik kıyım var. Bunu kimse görmüyor.

500 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ!

İstanbul'da toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur. Son 5 yılda 1,5 milyon göçmen Türkiye'den ayrıldı. Toplam 3 milyon 762 bin 386 Suriyeli var.