İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı!

İçişleri Bakan Yardımcıları Tayyip Sabri Erdil ve İsmail Çataklıorganize suç örgütü liderliği suçundan hakkında yakalama kararı bulunan yayınladığı videolarla gündem olan Sedat Peker hakkında isim vermeden değerlendirmede bulundu.

Erdil, Twitter'dan"Millet iradesine karşı sufli ilişkiler ile kaos çıkarma peşinde koşanlar bilmelilerdir ki, ahali âlim olmasa da ariftir. Bu oyunları görmekte ve bilmektedir" dedi.

"HEDEFLEDİKLERİ ŞAHIS DEĞİL DEMOKRASİDİR"

"Sufli ve grift ilişkiler ile devlet bekasını hedef alanlar bilmeliler ki iç ve dış kirli ittifaklar ifşa olmuş ve niyetleri ortaya çıkmıştır" diyen Erdil şöyle devam etti:

"Hedefledikleri, şahıslar değil demokrasidir, milli iradedir. Millet her zaman bunları alt edecek kudret ve azme sahiptir."

"HEM ŞEYTANI TAŞLAR HEM TAVAFI YAPARIZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise, "PKK -DHKP-C -FETÖ -MAFYA -ABD, BAE ve içerideki uşakları... Gayrı milli kim varsa hepsi bir arada!" diyerek, "Resim net! Sizi görüyoruz! Hem şeytanı taşlar hem tavafı yaparız! İtler istedi diye atlar ölmez!" ifadelerini kullandı.