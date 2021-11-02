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İbrahim Tatlıses 4. doz koronavirüs aşısını oldu
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4. doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını oldu.
Güncel 02.11.2021, 23:04
İbrahim Tatlıses, İzmir'deki Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel'i makamında ziyaret etti.
"AŞI SİZDEN KORKSUN"
Öncel'in 4. doz Covid-19 aşısı olma önerisine olumlu yanıt veren Tatlıses'e sağlık çalışanları aşı yaptı.
Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Tatlıses, "Aşıdan korkmayın, aşı sizden korksun. Ohh 4. aşımı da oldum şükür" ifadelerini kullandı.