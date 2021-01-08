banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
Bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları neler oldu?
Bu hafta kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları neler oldu?
İstanbul’da yağmura doyacağız!
İstanbul’da yağmura doyacağız!
Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak
Trump Biden'ın yemin törenine katılmayacak

İBRAHİM CEVAHİR CAMİİ BEYLİKDÜZÜ’NDE İBADETE AÇILDI

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel Türk mimari konseptiyle, 1037 m²’lik alana inşa edilen İbrahim Cevahir Camii ibadete açıldı. İş insanı İbrahim Cevahir’in ailesiyle birlikte Barış Mahallesi’ne kazandırılan cami, CHP Parti Meclis Üyesi ve Milletvekili Bülent Tezcan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla, dualarla ibadete açılırken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bölgede duyulan ihtiyaca vurgu yaparak emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Güncel 08.01.2021, 21:55
3
İBRAHİM CEVAHİR CAMİİ BEYLİKDÜZÜ’NDE İBADETE AÇILDI

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak ilçeye yeni ibadethaneler kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, İbrahim Cevahir Camii’ni vatandaşların ibadeti için hizmete açtı. Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa edildi. Dualarla ibadete açılan caminin ilk Cuma namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. Katkılarından dolayı Hamit Cevahir’e çiçek ve plaket takdimi yapılmasının ardından cemaatle Cuma namazı kılındı.

Çalık: İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş olabiliriz

Cami kelimesinin anlam itibariyle toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup birleştiren olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş olabiliriz. Dolayısıyla pandeminin de bize öğrettiği gibi dayanışma ve yardımlaşmayı en üst seviyede tutmak zorundayız” dedi. 2020’nin karanlık ruhuna rağmen birçok icraatı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çalık, “Altyapıdan yeşil alanlara varıncaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de iş birliği içerisinde birçok faaliyeti bu kentle buluşturduk. Bu mahallenin camiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 40-50 bin nüfusun olduğu yerde camiye ulaşmak için vatandaşlarımız çok ciddi bir mesafe kat etmesi gerekiyordu. Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Camilerimiz bizi bir araya getirir, buluşturur

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi lazım. Bu ve buna benzer birçok ibadethanemize katkı sunmuşuzdur ve sunmaya da devam edeceğiz. Herkesin emeğine sağlık” şeklinde konuştu. Cevahir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Hamit Cevahir konuşmasında, “Burası sadece bir cami değil, bir kültür ocağıdır. Cevahir ailesi hayırsever bir ailedir ve birçok tesisi toplumumuza kazandırmıştır” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.  

Yorumlar (0)
banner429
banner422
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 16 34
2. Fenerbahçe 16 32
3. Gaziantep FK 16 31
4. Alanyaspor 17 30
5. Galatasaray 16 30
6. Hatayspor 16 27
7. Trabzonspor 17 26
8. Konyaspor 16 22
9. Karagümrük 16 21
10. Malatyaspor 16 21
11. Antalyaspor 17 21
12. Rizespor 16 20
13. Göztepe 16 19
14. Sivasspor 16 19
15. Başakşehir 16 19
16. Gençlerbirliği 16 19
17. Kasımpaşa 16 19
18. Ankaragücü 16 15
19. Denizlispor 16 13
20. Kayserispor 16 13
21. Erzurumspor 17 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Adanaspor 16 18
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 17 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Southampton 17 29
7. Everton 16 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Barcelona 17 31
4. Real Sociedad 18 30
5. Villarreal 17 29
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 18 21
10. Cádiz 17 20
11. Real Betis 17 20
12. Eibar 17 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Valencia 17 16
18. Elche 15 16
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12