İBRAHİM CEVAHİR CAMİİ BEYLİKDÜZÜ’NDE İBADETE AÇILDI

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik olarak ilçeye yeni ibadethaneler kazandırmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, İbrahim Cevahir Camii’ni vatandaşların ibadeti için hizmete açtı. Sevilen iş insanlarından merhum İbrahim Cevahir’in ailesinin katkılarıyla inşa edilen cami, 1800 kişilik kapasitesi ve geleneksel Türk mimari konseptiyle 1037 m² alana inşa edildi. Dualarla ibadete açılan caminin ilk Cuma namazına CHP Parti Meclis Üyesi ve Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, muhtarlar, Cevahir ailesi mensupları ve cami cemaati katıldı. Katkılarından dolayı Hamit Cevahir’e çiçek ve plaket takdimi yapılmasının ardından cemaatle Cuma namazı kılındı.

Çalık: İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş olabiliriz

Cami kelimesinin anlam itibariyle toparlayan, bir araya getiren ve buluşturup birleştiren olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İyilikte yarışırsak iyi bir kul ve yurttaş olabiliriz. Dolayısıyla pandeminin de bize öğrettiği gibi dayanışma ve yardımlaşmayı en üst seviyede tutmak zorundayız” dedi. 2020’nin karanlık ruhuna rağmen birçok icraatı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Çalık, “Altyapıdan yeşil alanlara varıncaya kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de iş birliği içerisinde birçok faaliyeti bu kentle buluşturduk. Bu mahallenin camiye ne kadar ihtiyaç duyduğunu da buradaki yurttaşlarımız çok iyi biliyor. Yakın çevrede cami yoktu. 40-50 bin nüfusun olduğu yerde camiye ulaşmak için vatandaşlarımız çok ciddi bir mesafe kat etmesi gerekiyordu. Cevahir ailesine böyle güzel bir eseri bu kente kazandırdıkları için minnetlerimi sunuyorum. İbrahim Cevahir amcamızın da ruhu şad olsun” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Camilerimiz bizi bir araya getirir, buluşturur

Camilerin birleşme ve buluşmanın odağı olduğunu belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Camilerimiz bizi bir araya getirir, buluşturur, hayata dair güzel nasihatler verir, uyarılarda bulunur, insanları birleştirir. Kadına saygıyı, çocuklara iyi ahlak öğretmeyi anlatır. Biz milli dayanışmayı da bu camilerde yaşadık ve yaşattık. Buralar bizim en üst seviyede duygularımızın merkezidir. Buranın bu birleşme ve buluşma ruhuna herkesin uyum içerisinde saygı duyarak hareket etmesi lazım. Bu ve buna benzer birçok ibadethanemize katkı sunmuşuzdur ve sunmaya da devam edeceğiz. Herkesin emeğine sağlık” şeklinde konuştu. Cevahir Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Hamit Cevahir konuşmasında, “Burası sadece bir cami değil, bir kültür ocağıdır. Cevahir ailesi hayırsever bir ailedir ve birçok tesisi toplumumuza kazandırmıştır” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.