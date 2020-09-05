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İBB’den, covid önlemli deprem tatbikatı

İBB, depreme hazırlık seferberliğini, farkındalık eğitimleri ve geniş çaplı deprem tatbikatlarıyla sürdürüyor.

Güncel 05.09.2020, 09:59
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İBB’den, covid önlemli deprem tatbikatı

İBB, depreme hazırlık seferberliğini, farkındalık eğitimleri ve geniş çaplı deprem tatbikatlarıyla sürdürüyor. İlki, İBB Bakırköy Hizmet Binasında düzenlenen tatbikat, üst düzey Covid - 19 tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi. Depremin tetikleyebileceği yangın ve olası saldırı senaryolarının işlendiği tatbikat başarıyla tamamlandı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin en önemli sorunlarından biri olan deprem riskine karşı Başkan Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla başlattığı seferberliği tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda, AKOM ve İBB Eğitim Müdürlüğü; personel ve gönüllülerden oluşan 1.509 kişiye Deprem Farkındalık Eğitmen Eğitimi verdi. Bunun dışında, başta depremden en çok etkilenen Silivri bölgesi olmak üzere ilçe, okul, kurum ve muhtarlıklarda, vatandaşlara yönelik deprem farkındalık eğitimleri verildi.


İBB, eğitimlerin ardından büyük ölçekli deprem tatbikatları düzenlenmeye başladı. İlki Bakırköy Hizmet Binasında düzenlenen tatbikat, üst düzey Covid - 19 tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi. Depremin tetikleyebileceği yangın ve olası saldırı senaryolarının işlendiği tatbikat başarıyla tamamlandı. İBB’nin bütün birimlerinde haberli ve habersiz olarak devam edecek tatbikatlarla, afetlere her an hazır, farkındalığı yüksek, eğitimli ve dirençli olunması amaçlanıyor.


DEPREM COVİDİ BEKLEMEZ


Yapılan tatbikatın pandemi günlerinde gerçekleştiğine dikkat çeken İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Önder Yüksel Eryiğit, “Hiçbir zaman bu tür afet, salgın gibi durumlar yaşamak istemeyiz ama hazırlıklı ve eğitimli olmalıyız. Çalışanlarımızı bilinçli ve dinamik görmek istiyoruz’’ dedi.

Bulunduğumuz süreçte sosyal mesafenin önemin dikkat çeken Dr. Eryiğit, depremin yanı sıra, salgın, yangın gibi yan etmenlerin tehlikesinin de gözetildiği tatbikatlara ilişkin, “İBB olarak bu tür olaylara hazırlıklı olduğumuzu ilmek zorundayız, deprem Covid beklemez” diye konuştu.


KAPSAMLI SENARYO


Deprem hayatımızın bir gerçeği diyen AKOM Müdürü Selçuk Tütüncü de binaların depreme dayanıklı olmasının yeterli olmadığını, salgın ve deprem kaynaklı ortaya çıkabilecek durumlara karşı da farkında ve hazır olmak gerektiğini söyledi. Tatbikata acil durum planındaki bütün ekiplerin katıldığını söyleyen Tütüncü, tatbikat senaryosuna ilişkin ise şu bilgileri verdi:


“Senaryomuz gereği önce deprem sinyali verildi ardından binadakilerin güvenli tahliyesi sağlandı. Deprem kaynaklı gerçekleşebilecek küçük ve büyük ölçekte yangın mizansenimiz oldu. Engelli, ağır ve hafif yaralılarla ilk yardım ekibi, can kurtarma müdürlüğü ilgilendi. Art niyetli kişilere yönelik de müdahale gerçekleşti. Tüm bu sırada Covid önlemleri alınmaya ve uyarılarda bulunulmaya devam edildi. Depremin neleri tetikleyebileceğini bilemeyiz, tüm senaryomuzu tatbikatlarla birlikte geliştirmeye devam edeceğiz.”

TATBİKAT GELECEĞE YÖNELİK AYNA


Yapılan çalışmanın eksileri görme, iyi yanları geliştirme açısından önemli olduğunu vurgulayan Tütüncü, yapılanın haberli bir tatbikat olduğunu, verilen eğitimlerin karşılığını habersiz tatbikatlarda daha iyi görebileceklerini söyledi. Tütüncü, ‘’Her tatbikat hem bizim için, aksiyonlarımızı güçlendirmemiz için güzel bir fırsat hem de geleceğe yönelik aynamızdır’’ dedi.

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