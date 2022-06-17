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İBB'nin İlk Kent Lokantası Çapa’da açıldı

İBB, İstanbul halkının ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşımı için hizmete sokacağı kent lokantalarının ilkini Çapa’da hizmete açtı. Kent lokantaları kısa sürede İstanbul’un birçok semtinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Güncel 17.06.2022, 13:57
İBB'nin İlk Kent Lokantası Çapa’da açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesasından Çapa'da açılan Kent Lokantasını payaştı.

İmamoğlu paylaşımında; "İlk Kent Lokantamızı Çapa’da açtık. Bu lokantalarımızda ucuz ve sağlıklı yemek hizmeti vereceğiz. Bugün bölgedeki üniversite öğrencileriyle öğle yemeği yedik. Ekonomik zorluklara karşı dayanışma ve desteğimizi artıracağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Çapa'da açılan Kent Lokantası'nı ziyaret eden İmamoğlu müşterilere servis yaptı.

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