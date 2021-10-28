İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi reddedildi

İBB UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Merklan beklenen toplantıda, İBB'nin yeni taksi taşımacılığının düzenlenmesi kapsamında, 5 bin yeni taksi plakası teklifi gündeme geldi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, taksilerin hizmet kalitesiyle ilgili sorunlar olduğunu, yol ve yolcu seçme, trafik kuralları ihlali, kaba davranış ve kısa mesafe gibi konularda şikayetler geldiğini söyledi.

5 BİN TAKSİ SATILMAYACAK

İstanbul'da 1990 yılından itibaren nüfusun, turist sayısının ve başka kriterlerin arttığını ama taksi sayısının artmadığını, sabit kaldığını anlatan Cihan, kentte taksi sayısının az olduğunu ifade etti. Cihan, 5 bin taksiyi satmayacaklarını, kiralamak ve kurumsal yapı içerisinde işletmek istediklerini belirtti.

'İMAMOĞLU SÖZÜNÜ TUTMADI'

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimlerden önce verdiği sorunları ortak akıl ve birlikte çözme vaatlerinin hiçbirisini tutmadığını ifade etti. Ulaşım çalıştayı bildirisiyle ilgili bugüne kadar hiçbir adım atılmadığını ifade eden Aksu, İBB'nin sürekli PR çalışması, billboardlara, yandaş medyaya sürekli taksi kötüdür algısı yaptırdığını, bu çalışmalara harcadığı parayı teknolojiye aktarması halinde buradaki konuların konuşulmayacağını söyledi.

İBB'NİN YENİ SİSTEMİ

İBB’nin yeni sistemine göre, haftalık 45 saatlik mesai ile 4 şoförün çalışması gerektiğini, şoförlere verilecek ücretin 40-50 bin lirayı bulacağını anlatan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi Eyup Aksu, taksilerin bu kadar kazanmadığını savunarak, İBB’ye bunu belediye kasasından mı ödeyeceğini sordu.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Aksu'nun sözlerine yanıt vererek, kente hizmet için İETT'yi sübvanse ettiklerini belirterek, "Gerekirse taksiyi de sübvanse edebiliriz." dedi. Toplantıda yapılan oylamada, İBB'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi oy çokluğu ile reddedildi.