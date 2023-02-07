İBB ekipleri deprem bölgesinde

5 farklı birimden toplamda 838 İBB personeli, 275 araç ve ekipman ile bölgeye intikal etti. 407 kişilik arama kurtarma ekibi, vinçler, kazıcı iş makineleri, ekskavatörler yola çıkarıldı. İş makinaları depremin etkisiyle hasar gören yolları onardı, olumsuz hava koşullarından kapanan yolları açtı.

Hatay’da ‘İBB Yönetim Merkezi’ ve internet bağlantı noktaları kuruldu. Yatakhane şekline dönüşen 6 bin kişilik yemek tırı, 15 bin ekmek üretebilen mobil büfe bölgeye hareket etti. İstanbullular tarafından Halk Ekmek’e yapılan ekmek bağışlar da deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yol çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem felaketiyle sarsılan bölgeye yardımlarını ulaştırmak için alarma geçti. AFAD koordinasyonunda hareket eden İBB ekipleri, Hatay başta olmak üzere deprem bölgesine yardım ulaştırmak için seferber oldu.

Felaketten etkilenenler için İBB bağlı kuruluş ve iştiraklerinin tüm kabiliyetlerini bölge ihtiyaçlarına göre değerlendirilmesi için Çalışma Grupları kuruldu. İBB’ye bağlı AKOM’da, İstanbul’daki ilçe belediyeleriyle toplantılar yapılarak yardımlar için yol haritası belirlendi. İstanbul’un tüm imkanları deprem bölgesi için harekete geçirildi.

8 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Toplam 25 birim, 838 personel, 275 araç ve ekipmanla, afetle mücadele için seferber olan İBB, arama kurtarma çalışmalarına derhal başladı. Hatay’a ilk ulaşan arama kurtarma ekipleri arasında yer alan İstanbul İtfaiyesi kurtarma ekibi vakit geçirmeden çalışmalara başladı. İBB ekipleri şuana kadar 8 kişiyi enkazdan sağ kurtardı. Sabah saatlerinde enkazdan sağlıklı şekilde çıkarılan 3 yaşındaki Umay ve Bade bebek bunların arasındaydı.

İlk etapta İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı 311 arama-kurtarma ekibini yola çıkaran İBB, toplamda 407 arama kurtarma personeli ve 25 aracı afet noktasına gönderdi. Hatay’a 100 kişilik ilk Arama Kurtarma ekibi ilk gün akşamüstü saatlerinde ulaştı. Sevk edilen İBB ekipleri Hatay kriz masasına intikal etti. İkinci grup Gaziantep, üçüncü ve dördüncü grup Adana üzerinden Hatay’a ulaşarak arama kurtarma faaliyetlerine başladı.

ÜS KURULUYOR

İBB, deprem bölgesindekiler sıcak gıda, içecek sunmak ve koordinasyonu sağlamak için Hatay’da İBB Yönetim Merkezi kuruyor. Çadırkent oluşturmak için personel, araç ve malzeme bölgeye ulaştırılıyor. 362 personel, 209 iş makinası ve araç, merkezin kurulumu için bölgeye hareket etti. Sevk edilenler arasında 46 ağır iş makinası, 25 kazıcı yükleyici ve 5 vinç bulunuyor. Günlük 6 bin kapasiteli yemek tırı, günlük 15 bin adet ekmek kapasiteli mobil fırın ve 60 kişilik yatakhane tırının yanı sıra araçlara ait 15 günlük kuru gıda ve malzeme tırı da bölgeye yollandı. İstanbul Halk Ekmek’e ait 200 bin ambalajlı ekmek ve 200 bin altın çörek de Hatay’a gönderiliyor. İstanbullular tarafından yapılan ekmek bağışlarının da yer aldığı toplam 4 kamyon ekmek afet bölgesine ulaşacak.

İçerisine su, paketli ekmek, battaniye, küçük jeneratör ve diğer yardım malzemeleri yüklenmiş 10 tır daha Hatay’a gönderildi. Çeşitli güçlerde 53 sahra jeneratör ve aydınlatma aparatları yola çıkartıldı. Deprem bölgesindeki operasyonun rahat ilerlemesi, GSM alt yapısında kesintileri engellemek için internet bağlantı noktaları kurdu.

İLÇE BELEDİYELERİ 8 TIR MALZEME

İlçe belediyelerinin imkanlarını bölgeye ulaştırmak için AKOM’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu koordinasyonunda toplantılar gerçekleştirildi. İlk etapta içerisinde battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, jeneratör, hijyen malzemesi barındıran 8 tır yola çıktı. Ayrıca 3 otobüs, 4 ekskavatör, 3 ambulans, 8 kurtarma aracı, 4 köpekli arama kurtarma ekibi ve sağlık personelinden oluşan 300 kişilik yardım ekibi de bölgeye hareket etti.

85 BİN MALZEME BAĞIŞLANDI

İBB deprem bölgesindeki afetzedelere ulaştırılmak üzere ‘Afet Yardım Kampanyası’ başlattı. Yardımlar, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ile Kartal Lojistik Merkezlerinde toplanıyor. 104 merkezde, 208 personel ile 3 vardiya, 97 araç ile yardım toplama faaliyeti devam ediyor. Bağışta bulunmak isteyen İstanbullular, her iki merkeze yardımlarını getirebilirler. Yardım malzemeleri içinde ikinci el ürünler kabul edilmeyecek, sadece kullanılmamış malzemeler değerlendirilecek.

Bağış yapılan malzemelerden, içerisinde 10 bin adet battaniye ve bebek bezi, giyim, battaniye, yorgan gibi 16 bin 20 adet yardım malzemesi 2 tırla yola çıkartıldı. 6 tırın hazırlığı sürüyor. Yapılan yardımlarda 85 bin malzeme (battaniye, bebek bezi, bebek giyim, çocuk giyim, çorap, gıda, giyim, havlu, ısıtıcı, ıslak mendil, oyuncak yastık, bebek masası) bağış olarak alındı.

TIRLAR BÖLGEDE

Kurulan çalışma grubuyla tüm İBB seferber olurken, ihtiyaç listeleri belirlenip bölgeye öncelikle bölgeye acil ağır iş makineleri sevk edildi. Her saat bölgelere gitmek üzere ekipman ve personel ekleniyor.

Şimdiye kadar 25 İBB birimleriyle, iştirakleriyle bölgeye sevk ettiği personel, ekipman ve malzemeler;

İtfaiye 407 personel ve 25 araç

1. Ekip

- 2 Arama Kurtarma Köpeği (hava yolu)

- 2 Büyük Kurtarıcı Araç (hava yolu)

- 1 Servis Aracı (hava yolu)

2. Ekip

- 2 Büyük Kurtarıcı Araç

- 1 Çok Maksatlı Araç

- 1 Mekanik Bakım Aracı

- 3 İtfaiye Hizmet Aracı(Kamyonet)

- 2 İtfaiye Mobil Dinlenme Aracı

3. Ekip

- 1 Kurtarma Aracı

- 1 Kamyonet

- 3 Hizmet Aracı

4. Ekip

- 80 İtfaiye Personeli (hava yolu)

- 1 Büyük Kurtarıcı

- 1 Kurtarma Aracı

- 1 Kamyonet

- 3 Hizmet Aracı

- 1 Çift Kabin Kamyonet

- 1 Su İkmal Aracı

İSKİ 49 personel, 30 araç ve ekipman

- 1 Arama Kurtarma Aracı

- 3 4x4 araç

- 3 Lowbed

- 3 Paletli Ekskavatör

- 6 Damperli Kamyon

- 3 Öncü Araç

- 1 Çift Kabin Kamyonet

- 5 Su Tankeri

- 1 Hizmet Aracı

- 2 Jeneratör Kamyonu

- 1 Vidanjör

- 1 Minibüs

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı 90 personel, 52 araç ve ekipman

- 10 Ekskavatör

- 11 Lowbed

- 10 JCB

- 5 Hafriyat Kamyonu

- 2 Kar Küreme Aracı

- 2 Vinç (40 ton)

- 1 Yakıt Tankeri

- 1 Mobil Tamir Aracı

- 5 Tır (su nakliyesi)

- 1 Tır (yardım malzemesi nakliyesi)

- 1 Tır (ekmek nakliyesi - Bayrampaşa)

- 1 Tır (ekmek nakliyesi - Kartal)

- 1 Tır (battaniye vb)

- 1 Tır (battaniye nakliyesi

Fen İşleri Daire Başkanlığı 66 personel, 61 araç ve ekipman

- 21 Ekskavatör

- 21 Lowbed

- 7 JCB

- 11 Damperli Kamyon

- 1 Kamyon Vinç

- 4 teknik personel

- 1 drone personeli

Zabıta Daire Başkanlığı 24 personel, 10 araç ve ekipman

- 2 Ekskavatör

- 2 Lowbed

- 1 Minibüs

- 1 Öncü Araç

- 1 Tamir Aracı

- 1 Acil Kurtarma Aracı

- 1 Kamyon

- 1 Yakıt Tankeri

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı 8 personel, 5 araç ve ekipman

- 1 Vinç 45 ton

- 1 Yakıt tankeri (10 ton mazot yüklü)

- 1 Lowbed

- 1 Loder

- 1 Vinçli Kamyon

- 1 Jeneratör (36 kva)

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 53 personel, 34 araç ve ekipman

- 1 Yemek Tırı (günlük 6 bin kişi kapasiteli)

- 1 Mobil Fırın (günlük 15 bin kapasiteli)

- 5 Kamyon- malzeme sevkiyatı

- 2 Panelvan- malzeme sevkiyatı

- 4 Çekici- malzeme sevkiyatı

- 2 Yatakhane Aracı

- 1 4x4 Araç

- 1 Kamyonet

- 1 Minibüs

- 1 Servis Aracı

- 15 Hizmet Aracı

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 29 personel ve 13 araç

- 2 Yerinde Çözüm Aracı

- 11 Mobil Çözüm Noktası

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı 35 personel

- Hasar Tespiti

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 6 personel ve 2 araç

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı 10 personel ve 4 araç

- 2 Panelvan

- 2 Kamyon

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 2 personel

- Yardım malzemeleri

Kiptaş 4 personel ve 4 ekipman

- 1 Ekskavatör

- 1 Lowbed

- 1 JCB- kazıcı yükleyici

- 1 Loder

Metro İstanbul 6 personel ve 6 ekipman

- 3 Ekskavatör

- 3 Lowbed

Ağaç ve Peyzaj AŞ 6 personel ve 6 ekipman

- 1 Ekskavatör

- 2 JCB- kazıcı yükleyici

- 1 Loder

- 2 Kamyonet

İston 2 personel ve 2 ekipman

- 1 JCB- kazıcı yükleyici

- 1 Loder

İstaç 2 personel ve 2 ekipman

- 1 JCB- kazıcı yükleyici

- 1 Loder

İsfalt 1 personel ve 1 ekipman

- 1 JCB- kazıcı yükleyici

İgdaş 18 personel ve 4 ekipman

- 1 JCB- kazıcı yükleyici

- 16 Arama Kurtarma Personeli

- 1 Ekskavatör

Boğaziçi Yönetim Aş, 20 personel, 15 araç ve ekipman,

- 140 kabin mobil WC (20 konteynır)

- 42 kabin mobil Duş ( 6 konteynır)

- 13 Tır

- 1 Servis Aracı

- 1 Hizmet Aracı

Hamidiye AŞ, 33 palet su

Halk Ekmek, 200 bin Akdeniz Ekmeği

Toplam 838 personel, 275 araç ve ekipman

TIRLARLA GÖNDERİLEN MALZEME LİSTESİ

Sevkiyat 1

- 312.000 adet 0,50 Su

Sevkiyat 2-3

- 100.000 adet 50 gr Akdeniz ekmeği

- 5.040 adet bebe bisküvisi

- 100.000 adet 50 gr Akdeniz ekmeği

- 6.300 adet bebe bisküvisi

Sevkiyat 4

- 200 battaniye

- 210 paket 72 li tuvalet kağıdı

- 240 paket 24 lü kağıt havlu

- 50 adet 10 dilimli elektrikli radyatör

- 4 adet jeneratör 1-5 KVA

- 60 adet balyoz 3 kg

- 18 adet balyoz 8 kg

- 4 adet kürek sapı

- 250 adet 5 lt sıvı deterjan

- 250 adet 5 lt sıvı sabun

- 400 adet 15 li ıslak mendil

- 1000 adet ıslak mendil

- 40 çift iş ayakkabısı kışlık

- 50 çift lastik çizme

- 30 adet bel küreği

- 25 adet levye sökücü

Sevkiyat 5

- Battaniye, jeneratör

Sevkiyat 6

- 2850 adet battaniye

- 2004 adet muhtelif çocuk elbisesi

- 1057 adet bayan pantolon

- 650 adet hijyen pedi

- 1000 adet yağmurluk

- 1680 adet Islak mendil

- 2443 paket çocuk bezi

- 547 adet sefer tası

Sevkiyat 7

- 3.000 adet battaniye

Sevkiyat 8 (İştirakler - Hazırlanıyor)

- 10.960 adet Battaniye

- 1.000 adet Ayakkabı + bot

- 5.000 adet Bere

- 500 adet Boyunluk

- 1.800 adet Çorap

- 3.500 adet Eldiven

- 3.000 adet Isıtıcı

- 951 adet Kaban + Mont

- 5 adet Şarj İstasyonu

- 4.000 adet Nevresim