İBB'den öğrencilere geri ödemesiz destek!

Burs Kriterleri

İBB, kendisi veya ailesi İstanbul'da ikamet eden ön lisans ve lisans okuyan öğrencilerin ile ailelerinin ihtiyaç durumu değerlendirilerek burs desteğinde bulunuyor. ‘Genç Üniversiteli Desteği’ başvuruları “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesi üzerinden yapılıyor. Başvuru öğrencilerin kendileri veya ailelerinin İstanbul’da ikamet etmeleri gerekiyor. Sistem, İstanbul’daki üniversitelerin yerleştirmelerin yapılıp kayıtlarının tamamladığı Eylül ayı sonunda hizmete girerken, burslar, Ekim’den itibaren üç taksit olarak hak kazananlara sunulmaya başlayacak. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri, ücretli değişim programında olanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 25 yaşından büyükler burstan faydalanamayacak. Burstan faydalanmak için, öğrencinin devlet üniversitesinde okuyor olması veya vakıf /özel üniversitede yüzde yüz burslu okuması gerekiyor. Ara sınıf ve son sınıf öğrencilerinin ise yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması da istenen kriterler arasında yer alıyor. Proje ve kriterler hakkında detaylı bilgiye “gencuniversiteli.ibb.istanbul” internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Projenin Geçmişi

Burslar geri ödemesiz ve faizsiz olarak veriliyor. Genç Üniversiteli Desteği kapsamında, projenin yapıldığı ilk dönem olan 2019-2020 eğitim öğretim döneminde 29 bin 423 öğrenciye burs sağlandı. 2020-2021 eğitim öğretim döneminde 33 bin 763 öğrenciye burs sağlanırken, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ise 51 bin 992 öğrenci burs aldı. Bu dönemde yapılan destek toplamda 3 bin 200 TL olurken, 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde 75 bin öğrenciye 4 bin 500 TL geri ödemesiz burslarla yapılacak.

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