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İBB'den manidar paylaşım!
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şiddetli lodos nedeniyle köprü üzerinde ilerlemekte zorlanan 4 motosiklet sürücüsüne 2 İETT otobüsü siper olmuş ve lodos sebebiyle devrilmelerine engel olmuştu.
Güncel 29.11.2021, 21:13 29.11.2021, 21:18
Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletlinin yanında seyrederek rüzgarı kesti. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu olayı gündemine taşıdı.
İşte o paylaşım: