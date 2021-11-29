İBB'den manidar paylaşım!

Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletlinin yanında seyrederek rüzgarı kesti. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu olayı gündemine taşıdı.

İşte o paylaşım: