İBB'den Kız Kulesi açıklaması

Ongun, Kız Kulesi'nin mülkiyetinin İBB'de olduğuna dair iddiaları yalanladı.

DHA tarafndan servis edilen ve Kız Kulesi'nin restorasyon sürecine gireceği ve Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceği şeklindeki habere dikkat çeken Ongun, haberde yer alan Kule'nin mülkiyetinin İBB'den Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiği şeklindeki habere açıklık getirdi.

"MÜLKİYET İBB'YE AİT DEĞİLDİ"

İBB Sözcüsü Murat Ongun söz konusu habere ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı. Ongun açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değildir. Bu yüzden mülkiyetinin İBB’den alınması söz konusu değildir, kamuoyunun bilgisine."