İBB Burs sonuçları açıklandı

İBB burs sonuçları için gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. İBB Genç Üniversiteli burs başvuruları 26 Eylül’de başladı ve son başvuru tarihi 16 Ekim olarak belirlenmişti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat yaptığı açıklamada “ “Bu yardımları ailelerin muhtaçlık durumuna göre tespit ediyoruz.” ifadelerini kullanmıştı. Burs değerlendirmesi yapılırken öğrenim durumları ve başarı kriterleri dikkate alınacak. Kendisi veya ailesi İstanbul’da ikamet etmeyen, 25 yaşından büyük, açık ve uzaktan eğitim alan öğrenciler burslardan yararlanamayacak. Peki İBB burs ödemeleri ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2022 İBB burs başvuru sonuçlarında son durum…

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI

İBB Eğitim Yardımı burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle burs sonuçlarını sorgulayabilirler.

2022 İBB BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İBB BURS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite öğrencilerine verilecek burs desteğiyle ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, yaptığı açıklamada İBB’nin bu yıl 75 bin öğrencilere 4.500 lira öğrenim katkısı yapacağının altını çizerek yardımların ailelerin ihtiyaç durumuna göre yapılacağını kaydeden Polat, “Bu yardımları ailelerin muhtaçlık durumuna göre tespit ediyoruz. Kendisi ya da ailesi İstanbul’da ikamet eden bütün öğrenciler başvurabilecek” ifadelerini kullanmıştı.

İBB BURS ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, burs ödemeleri öğrenci hesaplarına toplamda üç parça şeklinde yatırılacak. Toplam 4.500 TL olarak belirlenen bursun ödeme tarihleri, burs sonuçları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.

Geçtiğimiz yıl burs ödemelerinin ilk taksiti Aralık ayında öğrenci hesaplarına yatırılmıştı. Bu yılda ödemelerin Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Eğitim yardımı başvurularında olduğu gibi sonuçlarda gencuniversiteli.ibb.istanbul veya İstanbul Senin uygulaması üzerinden erişime açılacak. Burs başvuru sonuçları adaylara posta veya başka yollarla bildirilmeyecek. Adaylar, burs sonuçları erişime açıldığında T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile sorgulama işlemlerini online olarak gerçekleştirebilirler.