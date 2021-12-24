İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!

İmamoğlu paylaşımında: "Bayramlar, sevgi ve saygı dolu bir dünyada barış içinde yaşama arzumuzu ifade etmek için en güzel vesile... Bu duygularla Noel coşkusunu paylaşan Hristiyan hemşehrilerime sağlıklı, huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadelerini kullandı.