Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Stokçuluğa verilecek cezayı arttırmaya yönelik düzenleme TBMM’ye geldi. Buradan süratle geçirip adımını da atacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kur düşerken etiketleri aynı şekilde indirmeleri lazım. Fiyat indirimleri hızla yapılmazsa, ilgili bakanlıklarımız ellerindeki tüm imkanlarıyla üzerlerine gidecektir. Serbest piyasayı bozucu fiyat artışlarını devlet olarak ya
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Noel mesajı!
İistanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı kutladı.
Güncel 24.12.2021, 21:52