İBB, alternatif güzergahları dikkate almadan Bahçeşehir'i trafiğe mahkum etti

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanan Şeffaf Kürsü programında ilçe sakinlerinin sorularına cevap verdi. Programda, Bahçeşehir'de son dönemde yaşanan trafik yoğunluğu en çok sorulan soruların başında yer aldı. Başakşehirliler, Bahçeşehir'i TEM otobanına bağlayan Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi ve Bahçeşehir yan yolun bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılmasından dolayı mağdur olduklarını dile getirdi.

“İBB'yi geçen alternatif güzergah konusunda uyardık”

İBB yönetimi tarafından 3 ay boyunca kapalı kalacağı söylenen yol ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Yasin Kartoğlu, “Kapatılan yol, özellikle son bir haftadır şikayet aldığımız yerlerden birisi haline geldi. Bildiğiniz gibi orada İBB yönetimi tarafından bir yol inşaatı başlatıldı. Başakşehir Belediyesi olarak, inşaat başlatılmadan önce ve geçen yıl, alternatif bir güzergâh oluşturulmadan çalışmanın başlamaması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduk” dedi.

“Alternatif güzergah Avcılar sınırı içerisinde”

Başakşehir Belediyesi'nin alternatif güzergâh konusuna müdahil olamamasını da açıklayan Başkan Kartoğlu, “Kapatılan yola alternatif olarak sunulacak olan yol Avcılar sınırları içerisinde kalıyor. Burası alternatif olarak açılmış olsa hiçbir problem kalmayacak. Bu önerimizi hem geçen yıl hem de yakın bir zamanda İBB'ye ilettik. Maalesef alternatif bir yol açılmadan otoban ile ilgili bağlantınız kesildiği için zor durumda olduğunuzun farkındayım. Başka ilçe sınırları içerisindeki bir yola biz müdahale edemiyoruz. Sizin adınıza da çok üzgün olduğumu belirtmek isterim” değerlendirmesinde bulundu.

“Hep birlikte baskı oluşturalım”

İBB'nin düşüncesizce yaptığı bu uygulama ile ilgili konunun takipçisi olacaklarını belirten Başkan Yasin Kartoğlu, “Avcılar kısmında kalan bu yolun bitirilmesi için hem sizler hem de biz, gerekli girişimlerde bulunarak sonuca ulaşabiliriz. Daha sonraki zamanlarda bu yol işimize yarayacak ve tüm mahallelerimizi buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

İlçe sınırlarındaki alternatifler bitti

Başakşehir Belediyesi olarak mevcut yolun Şahintepe çıkışına kadar olan kısmını bitirdiklerini hatırlatan Başkan Kartoğlu, “Belki sizler de kullanıyorsunuz. Güvercintepe'nin hemen arkasındaki viyadük projesi en son İstiklal Caddesi'ne kadar tamamlandı. Şahintepe'nin arkasında zaten mevcut bir yol var. Sadece Avcılar kısmı kaldı. Burayı da bitirtebilirsek alternatif güzergahımız olacak ve bu trafik problemlerinden hep beraber kurtulmuş olacağız" diye konuştu.