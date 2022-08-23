IAB Akademi ve Amazon Ads; UniChallenge Tech ile Mühendis Adaylarını Dijital Pazarlama İletişimi Sektörüyle Buluşturacak

Bu yıl Amazon Ads’in ana sponsorluğunda gerçekleşecek program kapsamında öğrenciler dijital odaklı eğitimler alma imkânı bulacaklar.Unilever ise eğitime Kariyer Sponsoru olarak destek verecek.

“Bize Her Yol Dijital” mottosuyla yola çıkan ve üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan ve yeni mezun olmuş öğrencilerin katılabileceği programda; katılımcılar, dijital dünyadaki kariyer fırsatlarını öğrenecekler. Katılımcılar UniChallengeTech süresince, dijital dünyayı daha yakından tanırken başarılı şirketlerin öykülerini ajans ve reklamverenlerden dinleme şansı da bulacaklar. Aynı zamanda dünyada yaşanan gelişmelerin sektöre olan etkilerini de yakından öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Katılımcıların, belirlenecek bir proje çalışması üzerinden hazırlayacağı sunumlar arasından ilk 3’e giren ekipler IAB üyesi firmalarda 1 aylık staj hakkı elde edecek.

İlk kez 2019 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen UniChallengeTechiki yıllık online aranın ardından bu yıl tekrar fiziksel olarak gerçekleşecek.

Programa Mühendislik bölümlerinin yanı sıra Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik gibibölümlerden de yapılacak başvurular kabul edilecek. İlk üç yılında toplam 150 mezun verenUniChallengeTech’in bu yılki başvuruları 30 Ağustos’a kadar devam edecek.