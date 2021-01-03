banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Okullar 15 Şubat itibariyle açılıyor mu?
Okullar 15 Şubat itibariyle açılıyor mu?
2020 Yılı deprem istatistikleri
2020 Yılı deprem istatistikleri
Bahar döneminde ev değişimi artacak
Bahar döneminde ev değişimi artacak
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı
Bakan Soylu'dan, 'Çatır çutur devam' paylaşımı

Huzur sağlandı, Şırnak'ta köy yollarına 78 milyon liralık yatırım yapıldı

Şırnak'ta son zamanlarda gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda sağlanan huzur ve güven ortamıyla birlikte köy ve mezralar konforlu yollara kavuştu.

Güncel 03.01.2021, 16:16
8

Geçmiş yıllarda terör örgütü tarafından araçlar yakılarak yaptırılmayan yollar, güvenlik güçlerin başarılı operasyonları sonucunda bölgede sağlanan huzur ortamı ile yapılmaya başlandı. Şırnak Valiliği İl Özel İdaresince, 3 yılda Köylerin Altyapılarının Desteklenmesi Projesinin (KÖYDES) de katkılarıyla köy ve mezra yollarının asfaltlanması ve iyileştirilmesi için 78 milyon liralık yatırım yapıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, yolları İl Özel İdare ve KÖYDES programlarına aldıklarını söyledi. Bu yıl İl Özel İdare programı kapsamında yol-ulaşıma yaklaşık 20 milyon lira yatırım yaptıklarını aktaran Vali Pehlivan, "Ağırlığı da altyapıya verdik. Stabilize yol ve sanat yapılarına verdik. Toplamda 2 bin kilometreyi aşkın bir yol ağımız var. Bu yolarımızın 3'te 2'si devletimizin, hükümetimizin destekleri ve imkanlarıyla, Özel İdare ve KÖYDES yatırımlarıyla asfaltlanmış durumdadır. Bir yandan bu yapılan asfalt yolların bakım onarımı devam ederken bir yandan da kalan, henüz asfaltlanmamış kısımların da alt yapısının giderilmesi gerekiyordu. Bu bağlamda da arkadaşlarımızla birlikte il genelini kapsayan bir proje geliştirdik. Yaklaşık 185 kilometre stabilize, sanat yapılarıyla birlikte çalışma hayata geçirdik ve yüzde yüz gerçekleşmeyi sağladık. Bu mevsim itibariyle, bu ay itibariyle de özellikle de Cizre, İdil, Silopi gibi mevsim şartlarının daha müsait olduğu alanlarda çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Yine 15 kilometre de BSK asfalt çalışmamız oldu. Önümüzdeki yıl bu yıl alt yapısını bitirdiğimiz bu güzergâhlarda imkânlarımızı zorlayarak hızlı bir şekilde asfalt çalışmalarımızı da sürdüreceğiz" dedi.

"51 projeyle 259 köye 78 milyon lira harcandı"
Şırnak merkez, ilçeler, köyler ve mezralara kadar yoğun, hummalı bir çalışmanın söz konusu olduğunu belirten Vali Pehlivan, "Şırnak genelinde huzurun sağlanmasıyla kırsala yönelik yatırımlara ağırlık verdik. İl Özel İdaresi kaynaklarınca 2017-2020 arasında biten 51 projeyle 259 köye 298 kilometre asfalt yol, 20 kilometre beton yol, 6 kilometre yol açma ve 31 metrekare parke taşı hizmeti için 78 milyon 716 bin lira harcandı. Bu çalışmalarımız 12 ay boyunca devam ediyor. Tabi ki kış mevsimi olması hasebiyle özellikle ilimizin doğu ilçelerinde bir yandan kar mücadelesi devam edecek, onunla ilgili geçtiğimiz hafta basın toplantımızı yapmış, gerekli açıklamaları da sizlere detaylarıyla vermiştik, bir yandan da arazi ve hava şartlarının uygun olduğu ortamlarda, ilçelerimizde, köylerimizde, mezralarımızda da hem bakım onarım çalışması hem alt yapı çalışmaları kesintisiz bir şekilde devam edecek. Ben bütün bu yatırımların vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu yapılan yolların kazasız, belasız bir şekilde kullanılmasını diliyorum" diye konuştu.

Cizre'ye bağlı Düzova köyü muhtarı İsmail Demir, son 2 yılda yapılan çalışmalarla köy yollarının son derece konforlu hale geldiğini söyledi. Demir, "Yollarımız güzel ve otoban gibi oldu. Araçlarımızla son derece kaliteli yollarda seyahat edebiliyoruz. Eskiden yollar bozuk olduğu için araçlarımızda sık sık arızalanıyordu. Şimdi herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz" şeklinde konuştu.

Güneyce köyünde oturan Hamit Çekmaz ise köylerinin merkeze 40 kilometre uzaklıkta olduğunu, devlet tarafından yol ve su hizmetlerinin çok iyi yürütüldüğünü dile getirdi. Çekmaz, "Bölgede artık terör yok huzur var, aynı zamanda devletin bize sağladığı hizmetler var. Yolumuz, suyumuz her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Son 3 yılda yapılan asfaltlarla son derece kaliteli yollara sahip olduk. İl ve ilçelerde hangi yollar mevcutsa köylerimizde de aynı yollar var. Emeği geçen devlet büyüklerimize teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner429
14°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Rizespor 15 20
10. Trabzonspor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 17 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12