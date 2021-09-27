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Hürriyet yazarı Çekirge: Müteahhitler yurt diye yaptıkları evleri el altından satıyor

Artan kira fiyatları ve yurt sorunu nedeniyle barınma sorunu yaşayan üniversite öğrencileri Türkiye'nin pek çok yerinde eylem yaparken Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, İzmir Buca’da devletin üniversite yurdu yapacaklar için verdiği ucuz krediden yararlanan bazı müteahhitlerin yurt diye yaptıkları evleri el altından satmak istediklerini yazdı. Çekirge devletin konuyla ilgilenmesi için köşesinden çağrı yaptı.

Güncel 27.09.2021, 12:31
Hürriyet yazarı Çekirge: Müteahhitler yurt diye yaptıkları evleri el altından satıyor

Çekirge yazısında, “Yurt sorunu üzerine onlarca, yüzlerce tartışma yaşanırken, bir dostum önemli bir gerçeği hatırlattı. İzmir’in üniversite semti Buca’da yaşanan yurt sahtekârlığını... Özeti şu: Devlet, üniversite için yurt yapan müteahhitlere inşaat için çok ucuz kredi vermiş. Bu uyanıklar da 'Evet, yurt yapacağız' diye kredileri almışlar... Koca koca blokları da 'yurt' diye yapmışlar. Ama binalara girin yurtla alakası yok. Şimdi yurt diye yaptıkları daireleri tek tek satmaya çalışıyorlar. Bir de utanmadan, pazarlarken 'temiz ev' diyorlar. Özetle: Müteahhitler yurt diye yaptıkları evleri satmak istiyorlar. Ama el altından... Yani 'yurt kredisi'ile yapılan bloklar aslında 'yap-sat'a dönüşmüş" ifadesini kullandı. 

Çekirge şunları kaydetti:

"İşte o yüzden diyorum ki: Devlet, bu sahtekârların yakasına yapışsın. Ve sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sizin bu konulardaki hassasiyetinizi biliyorum. “Lütfen, üniversite coğrafyalarındaki bu sahtekârlıkları inceletin.”

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