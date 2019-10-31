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Hürriyet'te deprem: Vahap Munyar da gitti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar istifa ederek görevini bıraktı.

Hürriyet'te deprem: Vahap Munyar da gitti

Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevini Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar istifa ederek görevini bıraktı.

31 Ekim 2019 Perşembe 17:32
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Hürriyet'te deprem: Vahap Munyar da gitti

'Türk basınının amiral gemisi' olarak nitelendirilen Hürriyet gazetesinde adeta deprem yaşanıyor.

30 Nisan 2018'den bu yana Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Vahap Munyar, görevinden istifa etti.

GÜLSE BİRSEL DE İSTİFA ETMİŞTİ

Gülse Birsel, dün twitter'da yaptığı istifa açıklamasında "Hürriyet gazetesinden istifa etmeye karar verdiğimi buradan duyururum. Okuyuculardan özür dilerim, ileride başka yazılarla görüşmek dileğiyle. Herkese sevgiler" ifadelerine yer vermişti.

DAHA ÖNCE NELER OLDU?
Hürriyet Gazetesi'nde en az 42 çalışanın kovulduğu söyleniyordu. Hatta gazeteciler işten ayrıldıklarını, kendilerine gelen tebligatla öğrenmişlerdi.
İşten çıkarılanlar arasında Çınar Oskay, İpek Yezdani, Sebati Karakurt, Kenan Başaran, İbrahim Yurtbay, Önder Öndeş, Dürdane Kırçuval, Şebnem Turhan vardı.

Hürriyet Seyahat ekinin Genel Yayın Yönetmeni Serkan Ocak da kovulduğu haberini twitter hesabından böyle duyurmuştu.

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