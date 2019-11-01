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Hürriyet'i kim yönetecek?

Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni bir buçuk yıldır yürüten Vahap Munyar'ın sürpriz istifasının ardından yeni genel yayın yönetmeninin kim olacağına dair kulislerde bir çok isim konuşuluyor.

Hürriyet'i kim yönetecek?

Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ni bir buçuk yıldır yürüten Vahap Munyar'ın sürpriz istifasının ardından yeni genel yayın yönetmeninin kim olacağına dair kulislerde bir çok isim konuşuluyor.

01 Kasım 2019 Cuma 18:02
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Hürriyet'i kim yönetecek?

30 Nisan 2018'den bu yana Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüten Vahap Munyar, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etti. Yerine geçecek ismin kim olacağına dair dört isim öne çıkıyor. Peki kim bu isimler?

Ertuğrul Özkök 

Hürriyet Gazetesi'nin 20 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yürüten Özkök, gazetenin diğer adı gibiydi. Demirören ailesi gibi Bulgaristan göçmeni olan deneyimli isim, Hürriyet'in eski şaşaalı günlerini geri getirmek için değilse, "hemşeri kontenjanından" bile bu görev için biçilmiş kaftan. Her iki sebep de onu akla gelen ilk isimlerden biri yapıyor.

Ertuğrul Özkök 4 Ağustos 1947'de İzmir'de doğdu.Aslen Bulgaristan'ınlı olan ailesi mübadele sonrası İzmir'e göç etmiş. İzmir Namık Kemal Lisesi ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda okuyan Özkök, bir yıl TRT'de muhabir olarak çalıştıktan sonra öğretim hayatına Fransa'da İletişim Bilimleri'nde doktora yaparak devam etti.

Hacettepe Üniversitesi'nde 1986 yılına kadar öğretim üyesi görevini üstlendikten sonra, Hürriyet Gazetesi'nde çalışmaya başladı. Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmeni olarak 20 yıl görev yaptıktan sonra bu görevi 29 Aralık 2009 tarihinde bırakmıştır. Emin Çölaşan, Ertuğrul Özkök hakkında son kitabında (Kovulduk Ey Halkım Unutma Bizi) birlikte yaşadıkları bazı anıları anlatmıştır. Kendisi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

Öğrencilik yıllarında sosyalist görüşlere sahip olduğunu ifade eden Özkök, Özal'dan etkilenmesiyle birlikte liberalizme yöneldi.
 

Hande Fırat

Hande Fırat, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Facetime üzerinden görüntülü konuşma yaparak tüm Türkiye'nin Cumhurbaşkanının sağ ve güvende olduğunu öğrenmesini ve halka seslenmesini sağlayarak tarihe geçmişti. CNN Türk'te Gece Görüşü programını sunan Fırat, o günden bu yana gazetecilik alanında başarısını kanıtlamış, önemli bir gazeteci. Ayrıca Hürriyet gibi bir gazeteye "ilk kadın genel yayın yönetmeni" olması için de tercih edilebilecek bir isim.

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da dünyaya geldi. Liseyi Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde okudu. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Radyo Televizyon ve Sinema" bölümünden mezun oldu. İyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyor.

Gazetecilik kariyerine üniversite yıllarında Kanal D'de staj yaparak başladı. Daha sonra NTV ve BRT'de çalıştı.  1999'da CNN Türk kadrosuna "Başbakanlık muhabiri" olarak dahil oldu. İlerleyen yıllarda kanalın Ankara Haber Müdürü oldu. 2011'de CNN Türk Ankara Temsilciliği, 2014'te Kanal D Ankara Temsilciğine getirildi. 2016 yılından itibaren Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilciliği görevini üstlendi. 

Ahmet Hakan Coşkun 

Ahmet Hakan, uzun yıllar Kanal 7'de Ana Haber Bülteni sunuculuğu ve İskele Sancak programının moderatörlüğünü yaptıktan sonra 2007'de kendi deyimiyle "karşı mahalleye" transfer olarak epey bir eleştiri topladı. Çalkantılı kariyerine rağmen her zaman gözde bir gazeteci olan deneyimli isim, Hürriyet'in başına geçmesi beklenen isimler içinde en öne çıkan aday.

Tam adıyla Ahmet Hakan Coşkun, 11 Ağustos 1967'de Yozgat'ta dünyaya geldi. Babasının müftü olması dolayısıyla çocukluğu Ağrı, Amasya, Çanakkale, Balıkesir gibi şehirlerde geçti. İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamladı.

Üniversite yıllarında yazdığı hikayelerden bir kısmı Yedi İklim Dergisi'nde yayınlandı. Profesyonel kariyerine 1993 yılında TGRT'de başladı. "Yankı" adlı haber programının ekibinde muhabir olarak yer aldı.

Kanal 7'nin kuruluşu sırasında kadroya katılan Ahmet Hakan, muhabirlikten sonra haber müdürü ve haber spikeri görevlerini üstlendi. Aynı kanalda İskele Sancak isimli programı hazırlayıp sundu. Bu programın bazı bölümlerini kitap haline getirdi. 2007'de kanaldan ayrıldı. ‘Neden Milliyetçilik?’, "Sivil, Dayanılmaz Bir Yürek" ve ‘Çeteler, Mafya ve Siyaset’ adlı 3 kitap yazdı.

Köşe yazarlığına Yeni Şafak gazetesinde başladı, oradan da Sabah gazetesine geçti. Daha sonra Hürriyet gazetesine transfer oldu ve buradaki yazılarına hala devam ediyor. 2017 yılının ocak ayında Kanal D Ana Haber spikerliğine getirildi. Ancak Doğan Medya'nın Demirören Medya tarafından satın alınmasıyla mayıs ayında buradaki görevini Buket Aydın'a devretti.

Ahmet Hakan, 2005 yılında dahil olduğu CNN Türk'te "Tarafsız Bölge" isimli tartışma programını sunuyor.

Hakan Çelik

Hakan Çelik, Demirören Medya Grubu içindeki bir diğer öne çıkan gazeteci. CNN TÜRK’te “Hafta Sonu” programıyla ekrana çıkan Çelik de kulislerde yeni genel yayın yönetmeni olacağı iddasıyla gündeme geliyor.

Hakan Çelik, 10 Eylül 1969’da İstanbul Beyoğlu’nda dünyaya geldi. 1990'da İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. Daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde "Avrupa Birliği’nin Siyasi Yapısı", Radyo Televizyon ve Sinema bölümünde ise bilim kurgu sineması üzerine yüksek lisans yaptı.

Kariyerine 1988 yılında öğrencilik döneminde Günaydın gazetesiyle başladı. 1990'lı yılların başında İskoçya'daki Glasgow BBC'de radyo üzerine staj yapan Çelik, Türkiye'nin ilk radyocuları arasında yer alıyor. Orada bulunduğu dönemde The Herald gazetesinde de çalıştı.

Hürriyet gazetesinin radyosu, şu anki CNN Türk Radyo olan Hür FM 92.5'in kurucuları arasında yer aldı. Show RadyoGenç Radyo ve NTV Radyo'da haberleri aktardı.

Kariyeti boyunca 100'ü aşkın ülkeye gazeteci olarak gitti ve buralarda çeşitli konferanslara katılarak konuşma yaptı. Birçok kez Japonya'ya giden deneyimli gazeteci, Türkiye'deki Japonya uzmanlarından biridir.

Habertürk TV'de 3 yıl boyunca "Weekend" adlı programı hazırlayıp sundu. 2008-2018 yıllarında Kanal 24'te Moderator Hafta Sonu programla izleyicilerin karşısına çıktı. 2010-2011 yıllarında TRT Ankara Radyosu'nda haber programı için mikrofon başına geçti. Ayrıca çeşitli program, dizi ve televizyon programları için seslendirmeler yaptı. Tren, uçak, otomobil gibi çeşitli alanlara ilgi duyuyor ve dünya çapında otomobil, tekenoloji, seyahat yazarı olarak biliniyor.

1997 yılında köşe yazıları yazmaya başladığı Posta gazetesinde 2005 yılında Ankara Temsilcisi görevine getirildi. Radyo 3'te hafta sonu "Tren yolculuğu" programını sundu. 

Hakan Çelik, CNN TÜRK’te “Hafta Sonu” programıyla ekrana çıkıyor.

Son Güncelleme: 01.11.2019 18:58
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