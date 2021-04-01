Hürriyet 2020 yılında 80 milyon lira zarar etti!

Hürriyet Gazetecilik ve Matbacılık A.Ş., 31 Mart tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağını, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Tutanağa göre hissedarlardan Yavuz Yaman'ın "Şirket hisse değeri, defter değerinin çok altında bulunmaktadır. Şirket yönetimi, Hürriyet hissesine neden sahip çıkmıyor? Hepimiz bir kazanç elde etmek istiyoruz" sorusuna, toplantı başkanı Semih Metin'in "Borsa İstanbul'da defter değerinin çok altında olan şirket bulunmaktadır. Söz konusu durum sadece bize özgü bir durum değildir" yanıtını vermesi dikkat çekti.

KÂR DAĞITIMI YAPILMAYACAK

Toplantıda, Hürriyet Gazetecilik'in 2020 yılı için bağımsız denetimden geçmiş finansal tablosuna göre 80 milyon 862 bin lira net dönem zararının oluştuğu, 497 milyon 704 bin lira tutarında da geçmiş dönem zararı olduğu belirtilerek, kâr dağıtımı yapılamayacağı bilgisi verildi.

DÖNMEZ: ŞİRKET, YÜKSELEN BORSADA NEDEN YÜKSELEMEDİ?

Toplantıda söz alan hissedarlardan Doğukan Dünmez "Hürriyet'in marka gücü çok yüksektir. Ancak şirket son 1 yıldır yükselen borsada yükselmemiştir. Anladığım kadarıyla bedelsiz artırım da olmayacak. Geri alım programı olacak mı?" sorusunu yöneltti.

Toplantı başkanının yanıtı ise tek cümle oldu: "Bilgim dahilinde değildir, olması durumunda KAP'ta gerekli duyurular olacaktır."

FİNANS MÜDÜRÜ: DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI VAR

Dünmez ayrıca "Dijital dönüşüme geçiş var mı?" sorusunu yöneltti. Soruyu yanıtlayan Finans Müdürü Mustafa Çelik "Pandemi nedeniyle tirajımızda malumunuz üzerine yüzde 15 düşmüştür. Ayrıca evet dijital dönüşüm için gerekli çalışmalar ve projelerimiz bulunmaktadır" dedi.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE BU YIL ÖDEME YOK

Tutanağa göre şirketin yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı dahil geçen yıl 6 milyon lira ödeme yapıldı. Toplantıda, yönetim kurulu üyelerine bu sıfatları nedeniyle bu yıl ödeme yapılmaması da kararlaştırıldı.

YAMAN: HİSSE DEĞERİ, DEFTER DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA

Oylamanın ardından hissedarlardan Yavuz Yaman söz alarak, "Bu denli güçlü Demirören Medya Grubu'nda yatırım yapmaktan gurur duymaktayız. Ancak şirket hisse değeri, defter değerinin çok altında bulunmaktadır. Şirket yönetimi, Hürriyet hissesine neden sahip çıkmıyor? Hepimiz bir kazanç elde etmek istiyoruz" eleştirisinde bulundu.

Toplantı Başkanı Semih Metin "Hisse senedi üzerindeki hareketler yatırımcı ilişkileri olarak takip etmekteyiz. Şirket üzerinde çok fazla spekülatif işlemler yapılmaktadır. Hatta geçtiğimiz zamanlarda şirketimiz hisseleri üzerinde Brüt Takas cezası uygulanmıştır. Gerekli tüm işlemler mevzuata uygun şekilde yapılmaktadır. Borsa İstanbul'da defter değerinin çok altında olan şirket bulunmaktadır. Söz konusu durum sadece bize özgü bir durum değildir. Geri alım politikası somut bir çalışma yoktur. Olması durumunda KAP'ta gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Yaman bunun üzerine tekrar söz alarak, "Biz yatırımcı olarak inatla oyumuza sahip çıkıyoruz. Şirketimize güveniyoruz. Ancak yönetim, hisseye sahip çıkmamaktadır" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

HİSSELER 1,87 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Hürriyet Gazetecilik hisseleri Borsa İstanbul'da 1,86-1,87 TL bandında işlem görüyor. Şirketin piyasa değeri ise borsa bildirimine göre 1,1 milyar lira.