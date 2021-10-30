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Hulki Cevizoğlu'dan Canlı yayında ''Başkent Ankara'nın ismi değişsin'' önerisi
Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda CNN Türk ekranlarında katıldığı Akıl Çemberi programında Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi.
Güncel 30.10.2021, 09:50
CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Cevizoğlu'ndan Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi.
Cevizoğlu, "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" derken, kendisine Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu hatırlatıldı. Cevizoğlu, buna yanıt olarak ise "HDP, 2. anadil önerisi getiriyor, CHP onun yerine buna mı itiraz ediyor" diyerek görüşünü savundu.
Sözlerinin sosyal medyada tartışma olmasının ardından bir de tweet atan Cevizoğlu, şöyle yazdı: