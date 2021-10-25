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HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması

HSK, “Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir” açıklamasını yaptı.

Güncel 25.10.2021, 16:43
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması

Hakimler ve Savcılar Kurulu, 10 ülkenin Ankara büyükelçisinin yaptığı, Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısıyla ilgili açıklama yaptı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde bazı basın yayın organlarında, Türk Yargı Sistemine yönelik eleştiri sınırlarını aşan bir takım açıklamalara yer verildiği ve bu kapsamda girişimlerde bulunulduğu gözlemlenmektedir. Türk Yargısının itibarına halel getirebilecek bu durum nedeniyle, Kurulumuzca basın açıklaması yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Anayasamızın 138’inci maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bağımsız oldukları; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verdikleri; hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı öngörülmüştür.

Değinilen Anayasal ilke çerçevesinde, tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile birey ve toplulukların yargı bağımsızlığına saygı göstererek, yargılama süreçlerine müdahale niteliği taşıyacak her türlü eylem ve söylemden kaçınması önem arz etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur."

Büyükelçi krizi

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara büyükelçilerinin, Osman Kavala'nın yargılandığı davayla ilgili eleştirel açıklamaları, Türkiye’de tepki çekmişti.

10 ülkenin büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak bu rahatsızlık dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu büyükelçilerin “istenmeyen adam” (persona non grata) ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na talimat verdiğini açıklamıştı.

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