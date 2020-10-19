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HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti

HSK, 11 hakim ve savcıyı FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle ihraç etti.

Güncel 19.10.2020, 16:27
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HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 11 hakim ve savcıyı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle meslekten ihraç etti.

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