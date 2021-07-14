Hrant Dink davasında gerekçeli karar açıklandı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanıkla ilgili hüküm kuran mahkeme, dosyayla ilgili gerekçeli kararını tamamladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince 26 Mart'ta verilen kararın gerekçeli kararını açıkladı.

4 bin 532 sayfalık kararda, "En başından itibaren örgütsel işbirliği içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından, mensupları eliyle 2007 yılında işlenen söz konusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildi" denildi.

Kararda ayrıca cinayet eylemi ile ilgili kamu görevlileri hakkında yapılan tespit ve değerlendirmelerin genel anlatımının yanı sıra Dink hakkında ilk resmi uyarı ve yapılan tehditler dolayısıyla Dink'in evi ve Agos gazetesinde güvenlik tedbiri alınması, Yasin Hayal hakkındaki ilk uyarı, Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı yapılmasına ilişkin ayrıntılara yer verildi.

Cinayetin gerçekleşmesine giden süreçte tespit edilen eylemlerle sanıkların FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakları hakkında ayrıntılara dikkat çekilen gerekçeli kararda, cinayetin işlenmesinde tespit edilen sorumluluklarının yanında, örgütle irtibat ve iltisakı ile sonraki eylemlerinden dolayı yapılan tespitlerle örgüt mensubu oldukları anlaşılan sanıklardan Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Faruk Sarı'nın örgütün çıkarlarını gözeterek birlikte hareket ettikleri vurgulandı.

11 FİRARİ SANIĞIN MAL MARLIKLARINA EL KONULMASI KARARI

Davada dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ile 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.