Hrant Dink cinayeti davasında yeni gelişme

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 14 yıl önce öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı dava 26 Mart 2021 tarihinde karara bağlanmıştı. Mahkeme kararında firari 13 sanığın dosyalarının ayrılmasına karar vermişti. Ayrılan dosya üzerinden 13 sanık yönünden yürütülen yargılamanın bugün ilk celsesi görüldü.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı 13 sanığın CMK 257/1 maddesinde belirtilen “Haklarındaki soruşturmanın veya kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt içinde saklanan veya yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle cumhuriyet savcısı veya mahkeme tarafından kendisine ulaşılamayan kişiye kaçak denir” ibaresiyle tanımlanan kaçak tanımına uyduğunu belirtti. Savcı sanıkların kaçaklıklarına hükmedilmesine ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, savcının talebine karşı sanık avukatlarının beyanlarının alınmasının zorunlu olduğunu aktardı. Bu nedenle mahkeme heyeti bu celse görülen duruşma zaptının sanık avukatlarına gönderilmesine ve sanık avukatlarının önümüzdeki celse beyanda bulunmasına karar verdi. Mahkeme heyeti sanıklar Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Ekrem Dumanlı, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz haklarındaki yakalama emrinin devamına ve infazlarının beklenmesine de hükmetti.