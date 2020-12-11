HOPA’NIN ÖNEMLİ BİR MİSAFİRİ VARDI

HOPA-T.C. Ormana Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem Maltaş ve Artvin İl Tarım ve Orman Müdürü Dursun Okur ile birlikte bölge ziyareti gerçekleştirerek yapımı devam eden yeni balıkçı barınaklarında incelemelerde bulundu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat öncülüğünde bir heyet tarafından karşılandı. Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı heyete katılarak yapılan incelemelere eşlik etti.

İncelemelerde barınaklarla ilgili gelinen aşama ve sonraki süreçler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.