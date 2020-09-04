HOPA’NIN COVİD-19 İLE MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında İlçe Filyasyon Takip Kurulu toplantısı yapıldı.

Covid-19 salgını dolayısıyla ilçemizdeki günlük vaka sayıları, alınması gereken tedbirler, yapılan denetimlerin değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik kararlar alınması için her gün Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürsoy, İlçe Jandarma Komutanı Sinan Yağız, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Mecit Aydemir, İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan ve Toplum Sağlığı Müdürü V. Ersin Böcü’nün katılımıyla İlçe Filyasyon Takip Kurulu toplantıları yapılmaktadır.