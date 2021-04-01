HOPA’DA YAYA GEÇİTLERİNDE "KIRMIZI ÇİZGİ" DÖNEMİ BAŞLIYOR

HOPA-Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, İçişler Bakanlığı tarafından başlatılan, yaya geçitlerinde geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen programa katıldı.

Hopa’da, Kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Kırmızı Çizgi” uygulaması gerçekleştirildi.

Hopa’da Turgay Ciner Caddesi Hüsnü Ciner İlkokulu önünde düzenlenen program sonrası bir değerlendirme yaparak, yaya farkındalığının çok önemli olduğunu ifade ederek; “ İçişleri Bakanlığımızca ''Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın'' sloganıyla 2019 yılı ''Yaya Öncelikli Trafik Yılı'' olarak ilan edilmiş ve ''Trafikte Yaya Önceliği Kampanyası'' hayata geçirilerek 6 Şubat 2019 tarihinde ''Devletin tüm unsurları ile farkındalık eyleminde olduğunu göstermek'' amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak etkinlikler düzenlenmiştir.

Bu etkinliklerin devamı niteliğinde olan ve bu defa yaya güvenliğini sağlamak üzere Devletin tüm unsurlarıyla konunun takipçisi ve nöbette olduğunu göstermek için 02 Ekim 2019 tarihinde ülke genelinde ''Hepimiz Yaya Geçitlerindeyiz” sloganıyla ''Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz'' kampanyası kapsamında farkındalık etkinlikleri eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Bu çalışmalardan hareketle; 2021 yılı süresince yürütülecek faaliyet ve destekleyici kampanyaların etkisini artırmak, yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla, tüm illerimizde eş zamanlı olarak İlçemizde ilgili kurumlarımızla birlikte farkındalığımızı göstermek ve vatandaşlarımıza da hissettirmek amacıyla bu etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda yaya önceliği konusunda toplumda farkındalığı en üst düzeye çıkarmak ve yaya önceliğine verilen önemi vurgulamak amacıyla; 27-28-29 Mart 2021 tarihlerinde eş zamanlı yürütülen faaliyetler kapsamında bugünde hep birlikte sembolik bir anlam taşıyacak şekilde: ışıksız yaya geçitlerinde bulunan beyaz şeritlerden ortadaki şeritleri kırmızıya boyanacak ve ''Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir'' mottosu ile ''Yaya Önceliği'' vurgusu yapılacaktır. “ dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Kaymakam Canpolat, Hüsnü Ciner İlkokulu önünde bulunan yaya geçidinin orta bölümünü kırmızıya boyadı ve seyir halindeki araç sürücülerine broşür dağıttı.