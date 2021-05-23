HOPA’DA STK TOPLANTILARININ İKİNCİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HOPA-Hopa ve Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Hopa TSO Meclis Toplantı salonunda 2021 yılı 2. toplantısını S.S-08-1 Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Harun Vayiç başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıya Hopa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Esnaf ve Sanatkârlar odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Küçükali, S. S. Hopa Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Koop. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ekmekçi, Hopa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Aydoğan Can Yılmaz ve dernek genel sekreteri Metin Ustabaş, Hopa Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Uzuner ve Hopa Şehirlerarası Terminali Kooperatifi Başkanı Barış Vayiç, Kooperatif üyeleri Taşkın Topaloğlu ve Hakan İyiyazıcı katıldı.

Toplantıda Hopa Otobüs Terminali Projesi ile ilgili sürdürülen çalışmalar, sorunlarla boğuşan turizm sektörü, 1. Sürgün yaş çay hasadı, ilçenin kadın istihdamını artırmaya yönelik Hopa TSO tarafından çalışmaları başlatılan kadın kooperatifi kurulması ve son olarak da ilçe gündeminde tartışma yaratan Hopa sahili dolgu projesi konularında fikir alışverişi gerçekleştirildi.