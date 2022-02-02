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HOPA’DA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASINDA SEÇİM HEYECANI YAŞANIYOR

Hopa’da 26 Şubat tarihinde yapılacak olan Şoförler ve otomobilciler Odası kongre öncesi Turgut Dalkılıç’ta basına bir kahvaltı vererek adaylığını açıkladı.

Güncel 02.02.2022, 09:38
HOPA’DA ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASINDA SEÇİM HEYECANI YAŞANIYOR

Hopa’da 26 Şubat tarihinde yapılacak olan Şoförler ve otomobilciler Odası kongre öncesi Turgut Dalkılıç’ta basına bir kahvaltı vererek adaylığını açıkladı.

Hopa sahil ’de bulunan Murtez Kebap salonunda verilen kahvaltıya Turgut Dalkılıç ve yönetim kurulu adayları ile Dalkılıç’a destek veren yakınları da katıldı. Kahvaltı sonrası Basın mensuplarının karşısına geçen Turgut Dalkılıç “Bende varım” diyerek projelerimizi hayata geçirme adına kongrede başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Turgut Dalkılıç burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Değerli yol arkadaşlarım ve kıymetli basın mensupları, Bugün burada toplanmamızın nedeni 26 Şubat 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek olan Hopa Şoförler ve otomobilciler Odası seçimlerinde aday olarak çıktığımız bu anlamlı ve değerli yolculukta benimle beraber olan siz değerli arkadaşlarımla birlikte hem tanışmak hem de iki ilçemizin güzide basın mensuplarıyla buluşmaktır.

Öncelikle bu davetimize katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kahvaltımızı yaptığımıza göre ilk olarak ben kısaca kendimden bahsetmek istiyorum…

Çok kıymetli yol arkadaşlarım ve basınımızın emekçileri, Hopa Şoförler ve otomobilciler odası üyeleri şu meslek dallarından oluşmaktadır. Şehir içi ve şehirler arsı dolmuş durakları, Taksi durakları, Kamyonet işletmecileri, Araç kiralama ve Oto galeriler

Hem güzide ilçemiz Hopa’da, hem de çiçeği burnunda yeni ilçemiz Kemalpaşa’da bu meslekleri yapan esnafımız ya da ticaret erbapları odamızın üyeleridir. Bu üyelerimizin aktif olarak çalışmalarını sürdürenler seçme hakkına sahiplerdir. Seçilme hakkına ise bu oda ortakları arasında iki yılını dolduranlar sahiptirler.

Bugüne kadar odamızda görev almış olan tüm yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle kurucu başkanımız Enver Topaloğlu’na sağlık ve sıhhat diliyorum. İkinci başkanımız Cevat Yılmaz ve Mevcut Başkan İsrafil Kotil’e de hizmetlerinden dolayı tekrar teşekkür ediyorum.

Bizim neden aday olduğumuza gelince, Biz ne ocu ne de bucuyuz. Ben ve yol arkadaşlarım başkalarının başarısızlığı üzerinden yola çıkmış bir ekip değiliz. Bizim amacımız odamıza farklı bir değer katmaktır. Oda üyelerimiz veya şoför esnafımızın işi düştüğünde evrak veren kurum olmak yerine ve seçimden seçime hatırlanan üyeler değil. Her bir üyemizin odamızın ortağı olduğunun bilincini ön plana çıkaracağız.

Yeni her bir üye odanın ortağıdır bunu herkes böyle bilecek. Yöneticiler odanın sahibi değil görev bayrağı taşıyan kişiler olacak. Odamızın web sitesi aktif bir şekilde oluşturulup tüm ortaklarımızın yapılan hizmetleri rahatlıkla bileceği, öğreneceği ve üye listelerini dahil görebileceği bir sistem haline getirilecek.

Bizler bizden önce yapılamayanları değil, yapacaklarımızın da hayalde kalacak şekilde afaki projeler olmayacak.

Ben ve arkadaşlarım her iki ilçemizdeki kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, yerel ve yaygın medya mensupları, odamızın ortakları olan kooperatif başkanları, durak başkanları ve diğer meslek temsilcileriyle istişare içinde yapılacak olan hizmetlere imkanlar dahilinde katkı koyan ve şehirlerimizdeki esnaflarımızın gelişmelerine katkı kayan bir yönetim anlayışıyla hizmet vereceğiz.

Yapmak istediklerimizi en az altı ayda bir odamızın ortakları olan siz kooperatif ve durak başkanlarıyla istişare yapacağız. Genel istekler bizim önceliğimiz olacak, bireysel taleplere de çözüm üreteceğiz ancak önceliğimiz olmayacak.

Ben sen yok biz var. Bizim gücümüz bana değer katmayacak, bizim gücümüz bize anlam ve değer katacak. Belki soracak olan vardır. En fazla iki dönem aday olacağım oda ikinci adaylığım kesin değil biz başarılı olur oda ortaklarımız isterse ikinciye aday olurum. Yoksa bu makam kimsenin kalıcı varlığı değil, kimseye aitte değil ben ve arkadaşlarım bu bilinçle bu yola çıktık her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla” diye konuştu.

Daha sonra Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Dalkılıç iddialı olduklarını ve seçimi kazanmak için yola çıktıklarını ifade etti.

Kahvaltı programı Sahilde bulunan Atatürk anıtı önünde çekilen toplu fotoğraf ardından sona erdi..

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