HOPA’DA KOVİD-19 DENETİMİ DEVAM EDİYOR

Artvin il ve ilçelerinde olduğu gibi Hopa’da da “Sağlık için Hepimiz İçin” Parolasıyla kontrollü sosyal hayat denetimleri devam ediyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve gece de devam edecek denetimlerde kamu personelleri ve meslek odaları temsilcilerinden oluşan ekip ilçede denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlere Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat başkanlığında Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürsoy ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek katıldı. Kaymakam Canpolat, iş yeri sahiplerine, çalışanlara ve vatandaşlara özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Denetimlerde amaçlarının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında tedbirleri aldırmak, tedbir alan vatandaşlara teşekkür etmek, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulamak olduğunu söyleyen Kaymakam Canpolat asıl amaçlarının “vatandaşlarımız ve işletmeler ile ceza üzerinden değil, salgınla mücadelede kurallara uymada birlikte hareket ve ortak kararlılık ile teşekkür dili üzerinden iletişim kurmaktır. Bunun için sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından her alan için belirlenen kontrollü sosyal hayat kurallarına uyulmasının salgınla mücadelede çok önemli olduğunu” vurguladı.