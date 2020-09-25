HOPA’DA COVİD-19 DENETİMLERİ HER YERDE

Hopa’da aralıksız devam eden Covid-19 denetimleri kentin her noktasında aralıksız devam ediyor.

Polis ve zabıtanın koordineli çalışmaları kapsamında İşyeri denetim ekiplerince yapılan denetimlerde 95 Kafe, Restoran, lokanta, kahvehane, berber vb. işyerleri denetlenerek kurallara uymayanlara cezai işlemler uygulandı.

Denetimler kapsamında Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 100 vatandaş bilgilendirilirken 2 balıkçı barınağı ve 8 balıkçı teknesi de denetlendi.