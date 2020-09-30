HOPA’DA BOZULAN YOLLARA KİLİT PARKE DÖŞENİYOR

Hopa’da İçme suyu isale boru hattı döşeme sırasında bozulan yollara kilit parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Şehrin değişik mahallelerinde devam eden çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken, bu defaki çalışmaların adresi Sundura Mahallesinde Yanmış köprü ve Taşköprü mevkiine kaydırıldı.

BOZULAN YOLLAR KİLİT PARKE İLE ONARILIYOR

Başkan Taner Ekmekçi çalışmaları yerinde denetlemeye devam ediyor. Ekmekçi “bugün için bozulan yolları kilit parke döşeyerek daha işlevsel hale getirmeye çalışıyoruz. Önümüzde doğalgaz projesi olduğu için komple yenileme çalışmalarımızı ileriki yıllara sarkıtmak zorunda kalıyoruz. Kentimizin en önemli sorunu su sorunuydu. Önümüzdeki 50 yıl böyle bir sorun yaşamamak için hayata geçiriyoruz. Adım adım da sona yaklaşıyoruz. Vatandaşlarımıza gösterdikleri sabır ve duyarlılık için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

ZAMAN ZAMAN ARIZALAR YAŞANABİLİYOR.

Hopa İçme suyu isale boru hattı döşeme çalışmaları sırasında yer yer arızalar yaşandığını ifade eden Ekmekçi, 20-25 yıl önce döşenmiş ömrünü tamamlama noktasına gelmiş eski asbestli borularda yer yer patlaklar oluşabildiğini ifade eden Ekmekçi, ekiplerin arızaları en kısa sürede müdahale ederek çözdüklerini ifade ederek özverili çalışmalarından dolayı mesai arkadaşları Fen işleri su arıza ekiplerine de teşekkür etti.

KÖPRÜ GENİŞLETME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Başkan Ekmekçi, Hopa Belediyesi Fen işleri ekipleri tarafından Yukarı Kule dibi Mahallesi, İsmet Çakır Mahallesi Başköy yolunda bulunan 3 köprüde genişletme çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.