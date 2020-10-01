HOPA’DA AÇILIŞLAR DEVAM EDİYOR

Hopa’da açılışlar peş peşe devam ediyor. Bu defa da Yaşar Balkaya ve Anıl Altunkaya ortaklığında açılan işletme, bölge gümrük ticareti konusunda hizmet verecek.

Kuzey Ege Gümrük Müşavirliği açılışına olan işletmenin açılışına, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergül Akçiçek, Gümrük Bölge Müdürü Recep Bilgin, Hopa TSO Başkanı Osman Akyürek, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Hopaport Genel Müdürü Meriç Burçin Özer ve davetliler katıldı.

Kurdela kesimi ardından Şirket otaklarından Yaşar Başkaya yapacakları çalışmalar ve amaçları konusunda Kaymakam ve Belediye Başkanına ayrıntılı bilgiler verdi ve açılışlarına katıldıkları için teşekkür etti.