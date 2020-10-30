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HOPA’DA 29 EKİM CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANDI

Hopa’da dün Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Hükümet konağı önünde düzenlenen törenle devam etti.

Güncel 30.10.2020, 10:07
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HOPA’DA 29 EKİM CUMHURİYET COŞKUSU YAŞANDI

Hopa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri 28 Ekim Çarşamba günü belediye parkındaki Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başladı.

29 Ekim Perşembe günü Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Garnizon Komutanı Çağlar Alaçam ve Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Çörek’in açık havada Maske, Temizlik, Hijyen ve Fiziksel mesafe tedbirlerine uyularak Hükümet Konağı önünde tebrikleri kabul etmesinin ardından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamaları ilçe genelinde devam etti.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı, konuşma akabinde, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, oratoryo gösterilerinin sahnelenmesi ve kutlamalar kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Programa Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Garnizon Komutanı Çağlar Alaçam, Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Çörek, kurum amirleri siyasi parti temsilcileri, STK Temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar kapsamında Hopa Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Balıkçı tekneleri Hopa İskele önünde geçit yaparak Protokol ve Hopalıların bayramını kutladı.

Törenlerin ardından Hopa Hükümet Konağı önünde Cumhuriyet konulu fotoğraf sergisi acildi. Kaymakam Canpolat ve beraberindekiler sergiyi gezerek emek verenlere teşekkür ettiler.

Cumhuriyet Bayramı kutlama törenleri kapsamında bu akşam 18.00’da mobil araçlar üzerinden Cumhuriyet Bayramı konseri, saat 19.00’da kamu kurum ve kuruluşların resmi araçları ile konvoy ile devam edecek.

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