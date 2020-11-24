HOPA VE ARDEŞEN TSO’DAN GİRESUN TSO’YA ZİYARET

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ile Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kuyumcu ve Yönetim Kurulu üyeleri Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyarette Pandemi süreci ve bölgenin ticari potansiyellerinin yansıra şehirler ve Odalar arası işbirliği fırsatları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaret anısında gerçekleştirilen hediye sunumlarının ardından görüşme sona erdi.