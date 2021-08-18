HOPA TSO’YA KAÇKAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ODASI TAHSİS ETTİ

HOPA-Hopa Ticaret ve Sanayi odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek T.C. Ticaret Bakanlığı Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Recep Bilgin’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Veri Odası talebi ele alındı.

Bölge Müdürü Recep Bilgin Daha önce gümrük işlem takipçileri tarafından dile getirilen ve kendilerinin kullanabileceği bir veri Odası ile ilgili taleplerinin uygun görüldüğü müjdesini verdi.

Başkan Akyürek yaptığı değerlendirmede ‘ Böyle bir olanağı mümkün kılan Kaçkar Bölge Müdürü, Müdür Yardımcısı Tufan Turgut ve saha amirlerine teşekkür ediyoruz. Gümrük müdürlüğü sahası b1 blok yolcu koridoru 6 b4 no.lu oda Gümrükçülerimize tahsis edildi, masası sandalyesi olan kötü hava koşullarında evrak düzenleyebilecekleri bir Odaları oldu. Bizim açımızdan çok önemli, koşullara uygun kullanılması halinde çok faydası olacağına inanıyorum.’ ifadelerini kullandı.

Veri odası gümrük işle takipçileri ile protokol imzalanarak kullanıma açılacak.